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அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளில் எவ்ளோ இடம் இருக்கு?!.. வாங்க பார்ப்போம்!...
ஒவ்வொரு வருடமும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த மாணவ, மாணவிகள் அடுத்து கல்லூரிகளில் சேர்கிறார்கள். குறிப்பாக தங்களுக்கு பிடித்த துறையை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். ஒருபக்கம், தங்களின் மதிப்பெண்ணுக்கு என்ன துறை கிடைக்கிறதோ அதை தேர்ந்தெடுக்கும் நிலையிலும் பலரும் இருக்கிறார்கள்.
கடந்த பல வருடங்களாகவே கம்ப்யூட்டர் தொடர்பான கல்லூரி படிப்புகள் மாணவ, மாணவிகளிடம் பிரபலமாகி வருகிறது/ எனவே அது தொடர்பான இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளில் சேர பலரும் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். இதனால் தற்போது தமிழகத்திலேயே பல இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் வந்துவிட்டன. ஒவ்வொரு வருடமும் பல லட்சம் கல்லூரி மாணவர்கள் இன்ஜினியரிங் முடித்து விட்டு வெளியேறுகிறார்கள். அவர்கள் எல்லோருக்கும் வேலை கிடைக்காத நிலையும் இருக்கிறது..
இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளுக்கு செல்ல விரும்பாதவர்கள், அல்லது முடியாத நிலையில் இருப்பவர்கள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர்கிறார்கள். அங்கே BA. B.Sc., ஆகிய படிப்பில் பல பிரிவுகள் இருக்கிறது. அதை பலரும் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்.
தனியார் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளிலும் பலரும் சேர்ந்தாலும், ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பத்தினர் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்.
அந்த வகையில் தற்போது தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் 62 சதவீத இடங்கள் நிரம்பிவிட்டன. 181 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் உள்ள ஒரு லட்சத்து 26 ஆயிரத்து 959 இடங்களில் 78 ஆயிரத்து 827 இடங்கள் தற்போது நிரம்பிவிட்டன.
கடந்த பல வருடங்களாகவே கம்ப்யூட்டர் தொடர்பான கல்லூரி படிப்புகள் மாணவ, மாணவிகளிடம் பிரபலமாகி வருகிறது/ எனவே அது தொடர்பான இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளில் சேர பலரும் ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். இதனால் தற்போது தமிழகத்திலேயே பல இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் வந்துவிட்டன. ஒவ்வொரு வருடமும் பல லட்சம் கல்லூரி மாணவர்கள் இன்ஜினியரிங் முடித்து விட்டு வெளியேறுகிறார்கள். அவர்கள் எல்லோருக்கும் வேலை கிடைக்காத நிலையும் இருக்கிறது..
இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகளுக்கு செல்ல விரும்பாதவர்கள், அல்லது முடியாத நிலையில் இருப்பவர்கள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர்கிறார்கள். அங்கே BA. B.Sc., ஆகிய படிப்பில் பல பிரிவுகள் இருக்கிறது. அதை பலரும் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்.
தனியார் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளிலும் பலரும் சேர்ந்தாலும், ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பத்தினர் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்.
ஒரே வருடத்தில் பல்லிளித்த திருவிக பேருந்து நிலையம்.. கொதிப்படையும் பயணிகள்..
சென்னை திருவிக நகரில் திறந்து வைக்கப்பட்டு ஓராண்டு கூட நிறைவடையாத புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு குறைபாடுகள் தற்போது பொதுமக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியின் போது, திரு. வி. க. நகரில் சுமார் 6.5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட இந்த புதிய பேருந்து நிலையம் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
4 முன்னாள் அமைச்சர்கள், 8 முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள்.. இன்று தவெகவில் இணைபவர்களின் லிஸ்ட்..
அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைய உள்ளதால் தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்படைந்துள்ளது. தங்களின் பதவிகளை ராஜினாமா செய்த இந்த சீனியர் தலைவர்கள், அமைச்சர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா முன்னிலையில் இன்று காலை 10 மணிக்கு கட்சியில் இணைகின்றனர். இதற்காகத் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து தொண்டர்கள் கூட்டம் கூட்டமாகச் சென்னைக்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர்.
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200 பேருந்துகளில் சென்னைக்கு குவிந்த விஜயபாஸ்கர் ஆதரவு.. இன்று தவெகவில் இணைகிறார்...
புதுக்கோட்டை மற்றும் கரூர் மாவட்டங்கள் இன்று அதிரடி அரசியல் திருப்பத்தை கண்டுள்ளன. அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களான சி.விஜயபாஸ்கர் மற்றும் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரின் தீவிர ஆதரவாளர்களும், ஆயிரக்கணக்கான அதிமுக தொண்டர்களும் திரளாக திரண்டு தமிழக வெற்றி கழகத்தில் தங்களை இணைத்து கொள்ள வந்து கொண்டிருக்கின்றனர்.