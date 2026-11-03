தனுஷுக்கு டஃப் கொடுக்கும் எஸ்.கே - நற்பணி மன்றத்தில் கலை, இலக்கிய பிரிவு தொடக்கம்
நடிகர் விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறிவிட்டார்.
இதையடுத்து தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் போன்ற நடிகர்களும் எதிர்காலத்தில் அரசியலுக்கு வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சமீப காலமாகவே அவர்கள் இருவரும் தங்களின் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை அடிக்கடி சந்தித்து பேசுகிறார்கள். குறிப்பாக அவர்கள் இருவருமே தங்களின் ரசிகர் மன்றங்களை நற்பணி மன்றங்களாக மாற்றி விட்டனர். மேலும் தமிழகத்தின் அனைத்து தொகுதிகளிலும் நிர்வாகிகளையும் அவர்கள் நியமித்து வருகிறார்கள்..
சமீபத்தில் தனுஷின் ரசிகர் மன்றம் சார்பாக வழக்கறிஞர்கள் அணி உருவாக்கப்பட்டது. அதேபோல் சில நாட்களுக்கு முன்பு தனுஷ் டெல்லி சென்று பாஜகவை சேர்ந்த சிலரை சந்தித்து பேசியதாகவும் செய்திகள் வெளியானது.
இந்நிலையில்தான் சிவகார்த்திகேயன் நற்பணி இயக்கத்தின் புதிய பிரிவாக கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பிரிவு தொடங்கப்படுவதாக அவரின் ரசிகர் மன்றம் சார்பில் ஒரு புதிய வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் தனுசுக்கு சிவக்கார்த்திகேயன் டஃப் கொடுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
சமீபத்தில் தனுஷின் ரசிகர் மன்றம் சார்பாக வழக்கறிஞர்கள் அணி உருவாக்கப்பட்டது. அதேபோல் சில நாட்களுக்கு முன்பு தனுஷ் டெல்லி சென்று பாஜகவை சேர்ந்த சிலரை சந்தித்து பேசியதாகவும் செய்திகள் வெளியானது.
இந்நிலையில்தான் சிவகார்த்திகேயன் நற்பணி இயக்கத்தின் புதிய பிரிவாக கலை இலக்கிய பண்பாட்டு பிரிவு தொடங்கப்படுவதாக அவரின் ரசிகர் மன்றம் சார்பில் ஒரு புதிய வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் தனுசுக்கு சிவக்கார்த்திகேயன் டஃப் கொடுத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.