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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 13 October 2026 (18:22 IST)

ஜெம் வீர்மணி வழக்கு!.. சிக்கப்போகும் முக்கிய போலீஸ் அதிகாரிகள் யார் யார்?

gem granites veeramani
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (18:23 IST)
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ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் வீரமணி சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமையை செய்ததாக புகார் எழுந்து, அவர் மீது போசோ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு தற்போது அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருக்கிறார். கடந்த திமுக ஆட்சியில் அவர் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாத நிலையில் தற்போது அவரின் வழக்கு தொடர்பாக விசாரிக்க சிறப்பு விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வீரமணி குற்றத்திலிருந்து தப்பிக்க சில காவல்துறை அதிகாரிகள் அவருகு உதவி செய்ததாகவும், இதற்காக பல கோடி லஞ்சம் கைமாறியதகவும் சொல்லப்படுகிறது. இதுவரை நான்கு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளிடம் சிறப்பு விசாரணை குழு விசாரணை நடத்தியிருக்கிறது.

முன்னாள் காவல் ஆணையர் அருண், கூடுதல் ஆணையர் ராதிகா மற்றும் கண்ணன், துணை ஆணையர் வனிதா ஆகியோரிடம் சிறப்பு புலனாய்வு குழு சமீபத்தில் விசாரணை நடத்தியது.. ஜெம் வீரமணியின் ரூ.147 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்கள் யாருக்கு விற்கப்பட்டன? எதற்காக விற்கப்பட்டன? என்றும் 40 கோடி பணம் காவல்துறையில் யார் யாருக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டது என்றும் சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணை செய்து வருகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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