  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. SIPCOT Industrial Park to Come Up Near Proposed Airport Site With Semiconductor and Electronics Manufacturing Hub
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (09:02 IST)

புதிய தொழிற்துறை நடவடிக்கைகளில் தமிழக அரசு தீவிரம்.. பரந்தூர் அருகே புதிய சிப்காட்..

vijay
Written By: SIVA
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (09:02 IST)
google-news
பரந்தூர் திட்டம் கைவிடப்பட்டதை தொடர்ந்து, தமிழக அரசு புதிய தொழிற்துறை நடவடிக்கைகளில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, முன்மொழியப்பட்ட விமான நிலைய பகுதிக்கு அருகில் சிப்காட் தொழிற்பூங்கா அமைக்க தீவிர முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 
 
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மதுமங்கலம் பகுதியில் "SIPCOT - SIPCOT மதுமங்கலம் தொழிற்பூங்கா" அமைப்பதற்காக தமிழ்நாடு நில ஆர்ஜித சட்டம், 1997-ன் கீழ் 8.3820 ஹெக்டேர் நிலங்களை கையகப்படுத்துவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த புதிய தொழிற்பூங்காவில் அதிநவீன semiconductor மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் தயாரிப்புக்கான சிறப்பு பூங்கா அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் அப்பகுதியில் தொழில் வளர்ச்சி பெருகுவதுடன், ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு புதிய வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாக்கப்படும். 
 
நில உரிமையாளர்களுக்கான இழப்பீட்டு தொகைகள் சிப்காட் நிர்வாகத்தின் மூலமாக வழங்கப்படவுள்ளதுடன், இதற்கான காஞ்சிபுரம் மாவட்ட சிறப்பு தனி வட்டாட்சியர் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அலுவலகங்களில் திட்ட வரைபடங்களை ஆய்வு செய்யலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில் முதல்வர் விஜய்யின் இந்த அதிரடித் தொழில் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகள் மாநிலம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஆதித்யா பிர்லா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் - தஞ்சாவூரில் புதிய கிளை

ஆதித்யா பிர்லா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் - தஞ்சாவூரில் புதிய கிளை

ஆதித்யா பிர்லா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் - தஞ்சாவூரில் புதிய கிளைஆதித்யா பிர்லா ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் தஞ்சாவூரில் புதிய கிளையைத் திறப்பதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் தனது இருப்பை விரிவுபடுத்துகிறது..

பயணிகள் விமானத்தில் லண்டன் செல்லும் விஜய்!.. பாதுகாப்பு பணிகள் தீவிரம்!..

பயணிகள் விமானத்தில் லண்டன் செல்லும் விஜய்!.. பாதுகாப்பு பணிகள் தீவிரம்!..2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. இதன் காரணமாக அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

நெகிழ்வுடன் நினைத்து பார்க்கிறேன்!.. எல்லோருக்கும் நன்றி!.. விஜய் போட்ட டிவிட்!..

நெகிழ்வுடன் நினைத்து பார்க்கிறேன்!.. எல்லோருக்கும் நன்றி!.. விஜய் போட்ட டிவிட்!..தவெகவை அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சியாக தேர்தல் ஆணையம் இன்று அறிவித்திருக்கிறது. இந்நிலைல், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டிருக்கிறார்.

தலைவரை அழ வச்சிட்டீங்க!.. வரலாறு தெரிஞ்சிகிட்டு பேசுங்க!.. ஜூலி கண்ணீர்!...

தலைவரை அழ வச்சிட்டீங்க!.. வரலாறு தெரிஞ்சிகிட்டு பேசுங்க!.. ஜூலி கண்ணீர்!...கடந்த திங்கள் கிழமை சட்டசபையில் பேசிய தமிழக முதல்வர் விஜய் சர்காரியா கமிஷனில் திமுக மீது சொல்லப்பட்ட ஊழல்கள், கடந்த திமுக ஆட்சியில் அமலாக்கதுறை அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட ஊழல்கள் பற்றி மிகவும் ஆவேசமாக பேசினார்.

இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் ஆதரவு யாருக்கு ? நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு..!

இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் ஆதரவு யாருக்கு ? நயினார் நாகேந்திரன் அறிவிப்பு..!தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் களம் தற்போது சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு பாஜக தனது முழு ஆதரவை வழங்குவதாக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.