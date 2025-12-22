திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 22 டிசம்பர் 2025 (08:23 IST)

திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள சிக்கந்தர் தர்காவில் சந்தனக்கூடு விழா.. கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது!

திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள சிக்கந்தர் தர்காவில் சந்தனக்கூடு விழா.. கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது!
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது அமைந்துள்ள சிக்கந்தர் தர்காவில் சந்தனக்கூடு விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளதாக வெளிவந்திருக்கும் தகவல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விழா வரும் ஜனவரி 6-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும், இதையொட்டி காளைகள் கொண்டு வரப்பட்டு தேர் இழுக்கும் ஊர்வலம் நடைபெற்றதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னால் கார்த்திகை தீபத் திருநாளின் போது, திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு தமிழக அரசு தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. மலை மீது தீபம் ஏற்றினால் சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்படும் என அரசு தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், இது குறித்த வழக்கு தற்போது நீதிமன்ற விசாரணையில் உள்ளது.
 
மலையில் தீபம் ஏற்ற இந்து அமைப்புகள் கொந்தளித்து வரும் சூழலில், அதே மலை மீதுள்ள தர்காவில் தற்போது சந்தனக்கூடு விழா தொடங்கி நடைபெற்று வருவது சமூக வலைதளங்களிலும் பொதுமக்களிடையேயும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. அரசு ஒரு தரப்பிற்கு மட்டும் அனுமதி மறுப்பதாக கூறி இந்தச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
 

மதச்சார்பின்மை பற்றி பேச முதல்வருக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை: நயினார் நாகேந்திரன்

மதச்சார்பின்மை பற்றி பேச முதல்வருக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை: நயினார் நாகேந்திரன்தீபாவளி பண்டிகைக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்காத தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு 'மதச்சார்பின்மை' பற்றி பேச எந்த தகுதியும் இல்லை என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

பெயர் நீக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க என்னென்ன ஆவணங்கள் வேண்டும்?

பெயர் நீக்கப்பட்டவர்கள் மீண்டும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க என்னென்ன ஆவணங்கள் வேண்டும்?தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியின் காரணமாக, வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து சுமார் 97 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு பெயர் விடுபட்டவர்கள் அல்லது நீக்கப்பட்டவர்கள், மீண்டும் தங்கள் பெயரை பட்டியலில் சேர்க்க தேவையான 12 முக்கிய ஆவணங்கள் குறித்த விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

தவெக ஜெயிக்காது.. விஜய் செய்றது தப்பு.. தெறிக்கவிட்ட ரங்கராஜ் பாண்டே...

தவெக ஜெயிக்காது.. விஜய் செய்றது தப்பு.. தெறிக்கவிட்ட ரங்கராஜ் பாண்டே...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

மெஸ்ஸி இந்தியா வர சம்பளம் மட்டும் ரூ.89 கோடி.. மொத்த செலவு ரூ.100 கோடி.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

மெஸ்ஸி இந்தியா வர சம்பளம் மட்டும் ரூ.89 கோடி.. மொத்த செலவு ரூ.100 கோடி.. அதிர்ச்சி தகவல்..!கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற லியோனல் மெஸ்ஸி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகள் குறித்து பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த நிகழ்வின் ஏற்பாட்டாளர் சதத்ரு தத்தா கைது செய்யப்பட்டு, அவரிடம் சிறப்பு விசாரணைக் குழு விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

தவெகவில் இணைந்த பத்திரிக்கையாளர் பெலிக்ஸ்!.. சவுக்கு சங்கர்தான் காரணமா?..

தவெகவில் இணைந்த பத்திரிக்கையாளர் பெலிக்ஸ்!.. சவுக்கு சங்கர்தான் காரணமா?..2021-ல் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததில் இருந்தே சவுக்கு சங்கர், பெலிக்ஸ் ஜெரால்டு போன்ற பத்திரிகையாளர்கள் youtube சேனலில் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து பேசி வந்தனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com