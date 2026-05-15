200 யூனிட்டுக்கள் இலவசம்.. 500 யூனிட் பயன்படுத்தினால் எவ்வளவு கட்டணம் வரும்? முன்பு எவ்வளவு இருந்தது?
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு, பொதுமக்களுக்கு வழங்கிய மிக முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதியான "200 யூனிட் இலவச மின்சாரம்" திட்டத்தை அதிரடியாக நடைமுறைக்குக் கொண்டு வந்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் தமிழகத்தில் உள்ள லட்சக்கணக்கான குடும்பங்கள் நேரடிப் பலனைப் பெறத் தொடங்கியுள்ளன.
முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்களின் காலத்தில் 100 யூனிட் இலவச மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போதைய முதல்வர் விஜய் அதனை 200 யூனிட்டாக உயர்த்தி அரசாணை வெளியிட்டுள்ளார். இந்த புதிய நடைமுறை கடந்த மே 10-ம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதாக மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் 500 யூனிட்டுகளுக்கு குறைவாக மின்சாரம் பயன்படுத்தும் வீடுகளுக்கு, ஒவ்வொரு மின் கட்டண சுழற்சியிலும் சுமார் ரூபாய் 235 வரை பணம் மிச்சமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய கட்டணப் பட்டியலின்படி, உதாரணமாக 300 யூனிட் பயன்படுத்தும் ஒரு குடும்பம் முன்பு ரூபாய்705 செலுத்தி வந்த நிலையில், இனி ரூபாய்470 மட்டுமே செலுத்தினால் போதும். அதேபோல் 500 யூனிட் பயன்படுத்துபவர்கள் ரூபாய்1,805-க்கு பதிலாக ரூபாய்1,570 செலுத்தினாலே போதுமானது. நடுத்தர மற்றும் ஏழை எளிய மக்களின் பொருளாதாரச் சுமையைக் குறைக்கும் இந்த முயற்சி, தமிழக அரசின் மிகச்சிறந்த மக்கள் நலத் திட்டமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மின் கட்டணக் குறைப்பு தொடர்பான இந்தத் தெளிவான அட்டவணை பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், தார்மீகப் பொறுப்பேற்கிறேன்: கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான்

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் தார்மீகப் பொறுப்பேற்று விளக்கம் அளித்துள்ளார். வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மே 3-ஆம் தேதி நடந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, மறு தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த முக்கியமான விளக்கம் வெளியாகியுள்ளது.
காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள்.. அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனை..!

தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள், மாநிலத்தின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் வேளாண் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று விரிவான ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் காவிரி நதிநீர் விவகாரம், மேகதாது அணை விவகாரங்கள் மற்றும் ஜூன் 12-ம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறப்பது போன்ற முக்கிய முடிவுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.