  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. siberian husky dongs wont set in indian climate
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Saturday, 23 May 2026 (11:13 IST)

நம்மூர் வெயிலுக்கு ஹஸ்கி நாய் வளர்க்கலாமா?.. இணையத்தில் வெடித்த விவாதம்!...

husky
Publish: Sat, 23 May 2026 (11:13 IST) Updated: Sat, 23 May 2026 (11:16 IST)
google-news
உலகம் முழுவதும் பெரும்பாலான மக்களுக்கு செல்லப்பிராணியாக நாயை வளர்க்கும் பழக்கம் இருக்கிறது. வெளிநாடுகளில் நாய் பூனைகளைதான் அதிகமாக செல்ல பிராணிகளாக வளர்க்கிறார்கள். நம்ம ஊர் போல் இல்லாமல் வெளிநாடுகளில் நாய், பூனைகளை வளர்ப்பதற்கெல்லாம் அரசு கட்டுப்பாடுகள் உண்டு. நாயை சரியாக பராமரிக்க வேண்டும்.. தேவையான காலங்களில் தேவையான தடுப்பூசிகளை போட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல விதிமுறைகள் அங்குள்ளது. தெருவுக்கு தெரு செல்லப்பிராணி கிளினிக்குகள் இருக்கிறது.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை பணக்காரர்கள் பலரும் வெளிநாட்டு நாய்களை வளர்க்கும் பழக்கம் அகரித்திருக்கிறது. ஆனால் அதில், பல வகையான நாய்களுக்கு இந்தியாவின் வெயில் செட்டாகாது. ஆனால் அதையெல்லாம் யோசிக்காமல்தான் கவுரவத்திற்காகவும், ஆசைக்காகவும் வெளிநாட்டு நாய்களை அதிக விலை கொடுத்து வாங்கி இங்கே வளர்க்கிறார்கள். அதில் ஒரு நாய்தான் சைபீரியன் ஹஸ்கி. தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் பலரும் இந்த ஹஸ்கி நாயை வளர்க்கிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், ஒருவர் எக்ஸ் தளத்தில்  ‘ என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒரு லட்சம் கொடுத்து வெளிநாட்டு வகையான ஹஸ்கி நகையை வாங்கி வளர்க்கிறார். தற்போது கோடைக்காலம் என்பதால் வெயில் தாங்க முடியாமல் அந்த நாய் நாள் முழுதும் ஏசி அறையிலேயே இருக்கிறது.

மாலை 6 மணிக்கு மேல் உள்ள வெப்பத்தை கூட அந்த நாயால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. எனவே மக்கள் வெளிநாட்டு நாய்களை வாங்கி வளர்ப்பதை தவிர்த்து நமது கால சூழ்நிலைக்கு பழகிய இந்திய நாய்களை வாங்கி வளர்ப்பது நல்லது என அவர் பதிவிட்டிருந்தார். இதை ஆதரித்து பலரும் எதிர்பாக பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் பேச இது விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரே ஒரு அமைச்சர்தானா?!.. இயக்குனர் அமீர் ஆதங்கம்!...

இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரே ஒரு அமைச்சர்தானா?!.. இயக்குனர் அமீர் ஆதங்கம்!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தமிழகத்தில் ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது.

என் விடுதலைக்கு முதல்வர் விஜய்தான் காரணம்!.. சவுக்கு சங்கர் பேட்டி...

என் விடுதலைக்கு முதல்வர் விஜய்தான் காரணம்!.. சவுக்கு சங்கர் பேட்டி...கடந்த திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் திமுகவின் நடவடிக்கைகளை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசிவந்தவர் பத்திரிக்கையாளர் சவுக்கு சங்கர்

இது வெறும் கவர்ச்சி.. மாயைக்கு கிடைத்த வெற்றி!.. பிரேமலதா அறிக்கை...

இது வெறும் கவர்ச்சி.. மாயைக்கு கிடைத்த வெற்றி!.. பிரேமலதா அறிக்கை...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றியை பெற்று தற்போது ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டின் நிதி பற்றாக்குறை!.. பிரதமர் மோடியை விஜய் சந்திப்பதன் பின்னணி!...

தமிழ்நாட்டின் நிதி பற்றாக்குறை!.. பிரதமர் மோடியை விஜய் சந்திப்பதன் பின்னணி!...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

விஜயை பத்தி யாருக்கும் தெரியாது!.. நானும் வெயிட் பண்றேன்!.. அர்ஜூன் பேட்டி..

விஜயை பத்தி யாருக்கும் தெரியாது!.. நானும் வெயிட் பண்றேன்!.. அர்ஜூன் பேட்டி..திரைத் துறையிலிருந்து வந்து தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார் விஜய்.