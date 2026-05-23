தொடர்புடைய செய்திகள்
- ஆசையாக வளர்த்த பூனை மரணம்!.. சோகத்தில் இளம்பெண் தற்கொலை!..
- 6 அபாயகரமான நாய் இனங்களுக்கு தடை: மீறி வளர்த்தால் நாய்கள் கைப்பற்றப்படும்: அதிரடி சட்டம்..!
- 717 கடைகள் மூடப்பட்ட டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு மாற்றுப்பணி!.. தமிழக அரசு உத்தரவு!..
- கோவை சிறுமி கொலை!.. 2 பேர் கைது!.. தப்பிஓடிய நபர் மருத்துவமனையில் அனுமதி!..
- 3வது முறையாக மீண்டும் உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை!.. வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி!..
நம்மூர் வெயிலுக்கு ஹஸ்கி நாய் வளர்க்கலாமா?.. இணையத்தில் வெடித்த விவாதம்!...
உலகம் முழுவதும் பெரும்பாலான மக்களுக்கு செல்லப்பிராணியாக நாயை வளர்க்கும் பழக்கம் இருக்கிறது. வெளிநாடுகளில் நாய் பூனைகளைதான் அதிகமாக செல்ல பிராணிகளாக வளர்க்கிறார்கள். நம்ம ஊர் போல் இல்லாமல் வெளிநாடுகளில் நாய், பூனைகளை வளர்ப்பதற்கெல்லாம் அரசு கட்டுப்பாடுகள் உண்டு. நாயை சரியாக பராமரிக்க வேண்டும்.. தேவையான காலங்களில் தேவையான தடுப்பூசிகளை போட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல விதிமுறைகள் அங்குள்ளது. தெருவுக்கு தெரு செல்லப்பிராணி கிளினிக்குகள் இருக்கிறது.
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை பணக்காரர்கள் பலரும் வெளிநாட்டு நாய்களை வளர்க்கும் பழக்கம் அகரித்திருக்கிறது. ஆனால் அதில், பல வகையான நாய்களுக்கு இந்தியாவின் வெயில் செட்டாகாது. ஆனால் அதையெல்லாம் யோசிக்காமல்தான் கவுரவத்திற்காகவும், ஆசைக்காகவும் வெளிநாட்டு நாய்களை அதிக விலை கொடுத்து வாங்கி இங்கே வளர்க்கிறார்கள். அதில் ஒரு நாய்தான் சைபீரியன் ஹஸ்கி. தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் பலரும் இந்த ஹஸ்கி நாயை வளர்க்கிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், ஒருவர் எக்ஸ் தளத்தில் ‘ என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒரு லட்சம் கொடுத்து வெளிநாட்டு வகையான ஹஸ்கி நகையை வாங்கி வளர்க்கிறார். தற்போது கோடைக்காலம் என்பதால் வெயில் தாங்க முடியாமல் அந்த நாய் நாள் முழுதும் ஏசி அறையிலேயே இருக்கிறது.
மாலை 6 மணிக்கு மேல் உள்ள வெப்பத்தை கூட அந்த நாயால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. எனவே மக்கள் வெளிநாட்டு நாய்களை வாங்கி வளர்ப்பதை தவிர்த்து நமது கால சூழ்நிலைக்கு பழகிய இந்திய நாய்களை வாங்கி வளர்ப்பது நல்லது என அவர் பதிவிட்டிருந்தார். இதை ஆதரித்து பலரும் எதிர்பாக பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் பேச இது விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை பணக்காரர்கள் பலரும் வெளிநாட்டு நாய்களை வளர்க்கும் பழக்கம் அகரித்திருக்கிறது. ஆனால் அதில், பல வகையான நாய்களுக்கு இந்தியாவின் வெயில் செட்டாகாது. ஆனால் அதையெல்லாம் யோசிக்காமல்தான் கவுரவத்திற்காகவும், ஆசைக்காகவும் வெளிநாட்டு நாய்களை அதிக விலை கொடுத்து வாங்கி இங்கே வளர்க்கிறார்கள். அதில் ஒரு நாய்தான் சைபீரியன் ஹஸ்கி. தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் பலரும் இந்த ஹஸ்கி நாயை வளர்க்கிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், ஒருவர் எக்ஸ் தளத்தில் ‘ என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒரு லட்சம் கொடுத்து வெளிநாட்டு வகையான ஹஸ்கி நகையை வாங்கி வளர்க்கிறார். தற்போது கோடைக்காலம் என்பதால் வெயில் தாங்க முடியாமல் அந்த நாய் நாள் முழுதும் ஏசி அறையிலேயே இருக்கிறது.