  4. Shocking Incident in Madurai: 17-Year-Old Boy Brutally Murdered Near Meenakshi Amman Temple Parking Lot
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (08:43 IST)

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே 17 வயது சிறுவன் வெட்டிக் கொலை! முன்விரோதம் காரணமா?

கோயில் நகரமான மதுரையில் உலகப் புகழ்பெற்ற மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே அரங்கேறியுள்ள துயரச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோயில் வளாகத்திற்கு அருகில் உள்ள வாகன நிறுத்தத்தில் (பார்க்கிங்) 17 வயது சிறுவன் ஒருவன் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளான்.
 
போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், படுகொலை செய்யப்பட்ட அந்தச் சிறுவன் குபேந்திரன்  என்பது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. பழைய முன்விரோதம் காரணமாகவே இந்தத் துணிகரக் கொலைச் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளது. 5 பேர் கொண்ட ஆயுதம் ஏந்திய கும்பல் ஒன்று, திட்டமிட்டு சிறுவன் குபேந்திரனை வழிமறித்து சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பியோடியதாகப் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள முக்கிய ஆன்மீகத் தலத்தின் பார்க்கிங் பகுதியிலேயே இத்தகைய கொடூரக் கொலை நடந்துள்ளது பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள மதுரை மாநகரப் போலீசார், தப்பியோடிய 5 பேர் கொண்ட கொலையாளி கும்பலைத் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி  காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.
 
