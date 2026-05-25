மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே 17 வயது சிறுவன் வெட்டிக் கொலை! முன்விரோதம் காரணமா?
கோயில் நகரமான மதுரையில் உலகப் புகழ்பெற்ற மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே அரங்கேறியுள்ள துயரச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோயில் வளாகத்திற்கு அருகில் உள்ள வாகன நிறுத்தத்தில் (பார்க்கிங்) 17 வயது சிறுவன் ஒருவன் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளான்.
போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், படுகொலை செய்யப்பட்ட அந்தச் சிறுவன் குபேந்திரன் என்பது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. பழைய முன்விரோதம் காரணமாகவே இந்தத் துணிகரக் கொலைச் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளது. 5 பேர் கொண்ட ஆயுதம் ஏந்திய கும்பல் ஒன்று, திட்டமிட்டு சிறுவன் குபேந்திரனை வழிமறித்து சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பியோடியதாகப் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள முக்கிய ஆன்மீகத் தலத்தின் பார்க்கிங் பகுதியிலேயே இத்தகைய கொடூரக் கொலை நடந்துள்ளது பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள மதுரை மாநகரப் போலீசார், தப்பியோடிய 5 பேர் கொண்ட கொலையாளி கும்பலைத் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva
இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா? மீண்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு.. மத்திய அரசுக்கு கண்டனம்..!
ஈரான் போர் காரணமாக சர்வதேச அளவில் ஏற்பட்டுள்ள கச்சா எண்ணெய் விநியோக தட்டுப்பாட்டால், இந்தியாவில் கடந்த 11 நாட்களில் நான்காவது முறையாக பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த அதிரடி விலை உயர்வால், நாட்டின் தலைநகரான டெல்லியில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 100 ரூபாயை கடந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
கோயில் நகரமான மதுரையில் உலகப் புகழ்பெற்ற மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே அரங்கேறியுள்ள துயரச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோயில் வளாகத்திற்கு அருகில் உள்ள வாகன நிறுத்தத்தில் (பார்க்கிங்) 17 வயது சிறுவன் ஒருவன் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளான்.
தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு பெரும்பான்மை பலம் இல்லை என்றும், எந்த கணத்திலும் தவெக அரசு கவிழ்ந்துவிடக் கூடும் என்றும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் விமர்சித்து வருகிறார். இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள அமைச்சர் அருண் ராஜ் "ஸ்டாலின் அவர்களே, எப்படியாவது இந்த அரசு ஐந்து ஆண்டுகள் முழுமையாக தொடர வேண்டும் என்று நீங்கள்தான் இறைவனை வேண்டிக்கொள்ள வேண்டும்" என்று சாடியுள்ளார்.