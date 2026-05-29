  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Shocking Government Order Exposed: Fact Check Head Paid More Than Tamil Nadu Chief Minister
Written By
Last Updated : Friday, 29 May 2026 (11:31 IST)

திமுக ஆட்சியின் அவலங்களில் ஒன்று.. முதலைமச்சர் சம்பளம் : ரூ.2,05,000.. Factcheck head சம்பளம் : ரூ.3,00,000.. ட்விட்டரில் பரவும் தகவல் உண்மையா?

அரசியல்
Publish: Fri, 29 May 2026 (11:28 IST) Updated: Fri, 29 May 2026 (11:31 IST)
google-news
சமூக வலைத்தளங்களில் கடந்த முந்தைய திமுக அரசின் நிர்வாகச் சீர்கேடுகளும், மக்கள் பணத்தை வீணடித்த திட்டங்களும் நாளுக்கு நாள் கடுமையான விவாதங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தற்போது ட்விட்டர் பயனாளி ஒருவர் வெளியிட்ட தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
தமிழக முதலமைச்சரின் அதிகாரப்பூர்வ மாத சம்பளம் சுமார் 2,05,000 ரூபாயாக இருக்கும் நிலையில், திமுக அரசால் உருவாக்கப்பட்ட போலி செய்தி தடுப்பு பிரிவின் அதாவது Fact Check Unit தலைவருக்கு மட்டும் மாத சம்பளமாக 3,00,000 ரூபாய் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த அரசாணையின் மூலம் அம்பலமாகியுள்ளது.  
 
ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சரை விடவும், செய்தி சரிபார்ப்பு பிரிவின் தலைவருக்கு அதிக சம்பளம் வழங்கிய இந்த விசித்திரமான முறைகேடு, திமுக ஆட்சியின் உச்சகட்ட அவலங்களில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்காக மட்டும் ஒட்டுமொத்தமாக மாதத்திற்கு 29,62,000 ரூபாயும், வருடத்திற்கு 3,55,44,000 ரூபாயும் பொதுமக்களின் வரிப்பணத்திலிருந்து 'recurring expenditure' என்ற பெயரில் வாரி இறைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலின் மூலம் தெளிவாகிறது. 
 
மக்கள் நலத் திட்டங்களுக்கு பணம் இல்லை என்று கூறிவிட்டு, தங்களின் அரசியல் பிம்பத்தை காப்பாற்றி கொள்ளவும், தங்களுக்கு சாதகமாக செய்தி வெளியிடுபவர்களை குளிரூட்டவும் இத்தனை லட்சம் கோடிகளை திமுக அரசு வீணடித்திருப்பது அப்பட்டமான பகற்கொள்ளையாகும். 
 
இந்த ஆடம்பர மற்றும் தேவையற்ற செலவினங்கள் குறித்து தற்போதைய அரசு உரிய விசாரணை நடத்தி, மக்கள் பணத்தை வீணடித்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.  
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia
அடுத்த கட்டுரையில்
தைவானில் பதக்கம் வாங்கிய சாதித்த தமிழக இளைஞர்கள்..இந்தியாவுக்கே பெருமை..!

தைவானில் பதக்கம் வாங்கிய சாதித்த தமிழக இளைஞர்கள்..இந்தியாவுக்கே பெருமை..!

தைவானில் பதக்கம் வாங்கிய சாதித்த தமிழக இளைஞர்கள்..இந்தியாவுக்கே பெருமை..!தைவானின் தைபே நகரில் நடைபெற்ற "Taipei Capital Cup 2026 WorldSkills Competition" சர்வதேசத் திறன் போட்டியில் இந்தியா சார்பில் பங்கேற்ற திறனாளர்கள் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாபெரும் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளனர்.

திமுக ஆட்சியின் அவலங்களில் ஒன்று.. முதலைமச்சர் சம்பளம் : ரூ.2,05,000.. Factcheck head சம்பளம் : ரூ.3,00,000.. ட்விட்டரில் பரவும் தகவல் உண்மையா?

திமுக ஆட்சியின் அவலங்களில் ஒன்று.. முதலைமச்சர் சம்பளம் : ரூ.2,05,000.. Factcheck head சம்பளம் : ரூ.3,00,000.. ட்விட்டரில் பரவும் தகவல் உண்மையா?சமூக வலைத்தளங்களில் கடந்த முந்தைய திமுக அரசின் நிர்வாகச் சீர்கேடுகளும், மக்கள் பணத்தை வீணடித்த திட்டங்களும் நாளுக்கு நாள் கடுமையான விவாதங்களை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தற்போது ட்விட்டர் பயனாளி ஒருவர் வெளியிட்ட தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

காசு தனித்தனியா கொடுத்தீங்களே.. ஸ்டேட்டஸும் தனித்தனியா கொடுத்திருக்கலாம்ல்ல.. எல்லாம் காப்பி பேஸ்ட்..

காசு தனித்தனியா கொடுத்தீங்களே.. ஸ்டேட்டஸும் தனித்தனியா கொடுத்திருக்கலாம்ல்ல.. எல்லாம் காப்பி பேஸ்ட்..சமூக வலைத்தளங்களில் அரசியல் எதிரிகளால் பரப்பப்படும் போலியான அவதூறு பிரசாரங்கள் அப்பட்டமாக அம்பலமாகியுள்ளன.

வரதட்சணையை தட்டிக்கேட்ட பெண்ணின் தந்தை அடித்துக்கொலை!.. மருமகன் வெறிச்செயல்!..

வரதட்சணையை தட்டிக்கேட்ட பெண்ணின் தந்தை அடித்துக்கொலை!.. மருமகன் வெறிச்செயல்!..திருவள்ளூர் அருகே உள்ள மகளை வரதட்சனை கொடுமை செய்த மருமகனை தட்டிக்கேட்ட பெண்ணின் தந்தை அடித்து கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இனிமே பேங்காக் போக விசா வேணும்!.. தாய்லாந்து அரசு அறிவிப்பால் அதிர்ச்சி!...

இனிமே பேங்காக் போக விசா வேணும்!.. தாய்லாந்து அரசு அறிவிப்பால் அதிர்ச்சி!...உலகில் உல்லாசத்தை விரும்பும் பலரும் சுற்றுலாவுக்கு தாய்லாந்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். ஏனெனில் அங்கு அழகான இடங்கள், பொழுதே போக்குவதற்கு நிறைய கேளிக்கை விடுதிகளும் இருக்கின்றன.