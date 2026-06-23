  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Shock to DMK: TVK Govt Moves High Court to Withdraw Review Petition in Rs 634 Crore Corruption Case Against Ex-Minister Nehru
Written By
Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (14:53 IST)

திமுகவுக்குப் பேரிடி: கே.என்.நேரு மீதான ரூ.634 கோடி ஊழல் வழக்கை தீவிரப்படுத்தும் தவெக அரசு!

kn nehru
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (14:52 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (14:53 IST)
google-news
கடந்த திமுக ஆட்சியில் நகராட்சி நிர்வாக துறையில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் மெகா லஞ்ச ஊழல் வழக்கில், தற்போதைய தவெக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அதிரடி திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அப்போதைய அமைச்சர் கே.என்.நேருவின் துறையில், 2,538 பொறியாளர்கள் நியமனத்திற்கு ரூ.634 கோடி லஞ்சம் பெறப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. இது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து, முந்தைய திமுக அரசு மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்திருந்தது.
 
இன்று  இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, தமிழக அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண் ஆஜராகி, திமுக அரசு தாக்கல் செய்திருந்த அந்த மறுஆய்வு மனுவை வாபஸ் பெறுவதாக கூறி தவெக அரசின் புதிய மனுவை தாக்கல் செய்தார். இதன் மூலம் நேரு மீதான வழக்கை சட்டப்படி எதிர்கொள்ள அரசு தயார் என்ற அதிரடி சிக்னலை முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பு கொடுத்துள்ளது.
 
இதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த நேரு தரப்பு, ஆட்சி மாறினாலும் முந்தைய அரசின் நிலைப்பாட்டை மாற்றக் கூடாது என ஆட்சேபனை தெரிவித்தது. இதையடுத்து, இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணையை ஜூலை 10-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்த நீதிபதிகள், அதுவரை வழக்கின் மீது மேல் நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது என்ற இடைக்கால தடையை நீட்டித்தனர்.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

செங்கல்பட்டில் கணவரை தேடும் பெண்ணின் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும்!. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய உதயநிதி...

செங்கல்பட்டில் கணவரை தேடும் பெண்ணின் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும்!. விஜயை அட்டாக் பண்ணிய உதயநிதி...சட்டசபையில் நேற்று பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தவெக ஆட்சி பற்றி மிகவும் நக்கலாக பேசினார்.

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சேவைக்கட்டணம் உயர்வு!.. கோவில் நிர்வாகம் முடிவு...

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் சேவைக்கட்டணம் உயர்வு!.. கோவில் நிர்வாகம் முடிவு...திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் ஆன்மிகவாதிகளிடமும், பக்தர்களிடம் மிகவும் பிரபலம், கடற்கரையை ஓட்டு அமைந்துள்ள இந்த கோவிலுக்கு தினமும் இங்கு ஏராளமான பக்தர்கள் நேரில் சென்று வழிபடுகிறார்கள்.

பார்ட்டி ஃபண்ட்.. முதல்வர் விஜய் கூறிய ஒரே ஒரு வார்த்தை.. ஒட்டுமொத்த திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிர்ச்சி..

பார்ட்டி ஃபண்ட்.. முதல்வர் விஜய் கூறிய ஒரே ஒரு வார்த்தை.. ஒட்டுமொத்த திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அதிர்ச்சி..தமிழகச் சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விவாதத்தின்போது, ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்கும் இடையே கடுமையான அரசியல் மோதல் வெடித்தது.

மக்கள் பணத்தை தொட்டவர்களை விடமாட்டோம்: சட்டமன்றத்தில் ஊழல்வாதிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை!

மக்கள் பணத்தை தொட்டவர்களை விடமாட்டோம்: சட்டமன்றத்தில் ஊழல்வாதிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் எச்சரிக்கை!தமிழக சட்டமன்றத்தில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் எதிர்க்கட்சிகளின் சூழ்ச்சிகளுக்கும் அவதூறுகளுக்கும் ஆவேசமாகப் பதிலடி கொடுத்தார்.

எங்க உங்கப்பாவை காணோம்.. குட்டிக்கதை மூலம் உதயநிதியை வச்சு செய்த முதல்வர் விஜய்..

எங்க உங்கப்பாவை காணோம்.. குட்டிக்கதை மூலம் உதயநிதியை வச்சு செய்த முதல்வர் விஜய்..தமிழக சட்டமன்ற பேரவையில் இன்று நடைபெற்ற ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்தின்போது, முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் அதிரடி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் அவர்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்துப் பேச தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே அவையிலிருந்த திமுகவினரை நிலைகுலைய செய்தார்.