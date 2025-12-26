வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (12:49 IST)

சிறுபான்மையினரின் வாக்குகள் விஜய் பக்கம் நகர்ந்துவிட்டதா? பத்திரிகையாளர் மணி

சிறுபான்மையினரின் வாக்குகள் விஜய் பக்கம் நகர்ந்துவிட்டதா? பத்திரிகையாளர் மணி
தமிழகத்தின் மாறிவரும் அரசியல் சூழல், குறிப்பாக சிறுபான்மையினரின் வாக்கு வங்கி குறித்து மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி ஒரு ஆழமான ஆய்வை முன்வைக்கிறார். பாரம்பரியமாக, திமுக தலைமையிலான கூட்டணி இந்த வாக்குகளில் ஒரு ஏகபோக உரிமையை கொண்டுள்ளது; குறிப்பாக 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில், தேசிய அளவில் பாஜகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் 80% முதல் 90% சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளை திமுக பெற்றது. 
 
இருப்பினும், வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்த நிலை நீடிக்க வாய்ப்பில்லை என்று மணி வாதிடுகிறார். விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் எழுச்சி, ஆளுங்கட்சியின் இந்த ஆதிக்கத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
 
விஜய்யின் அபரிமிதமான தனிப்பட்ட ஈர்ப்பு மற்றும் இளைஞர்கள் மத்தியில் அவருக்கு இருக்கும் செல்வாக்கு ஆகியவை சாதி, மத எல்லைகளைக் கடந்து வாக்காளர்களை ஈர்க்கும் என்று மணி கருதுகிறார். 
 
தற்போதைய திமுக அரசின் மீதான ஒருவித அதிருப்தியோடு இது இணையும் போது, சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளில் சுமார் 30% முதல் 40% வரை விஜய் பக்கம் நகரக்கூடும் என்று மதிப்பிடப்படுகிறது. இந்த வாக்குப்பகிர்வு என்பது திமுகவிற்கு ஏற்படும் வெறும் இழப்பு மட்டுமல்ல, அவர்களின் வெற்றி விகிதத்திற்கு நேரடியாக விடுக்கப்படும் அச்சுறுத்தலாகும் என்று மணி சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

பாமகவில் இருந்து ஜிகே மணி நீக்கம்.. அதிரடி உத்தரவால் பரபரப்பு..!

பாமகவில் இருந்து ஜிகே மணி நீக்கம்.. அதிரடி உத்தரவால் பரபரப்பு..!பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கௌரவ தலைவரும், பென்னாகரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜி.கே. மணி, கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். கட்சித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இந்த அறிவிப்பை இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.

கூட்டம் கூடினா அரசியலா?.. விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியாது!.. மீண்டும் வம்பிழுக்கும் சரத்குமார்!..

கூட்டம் கூடினா அரசியலா?.. விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியாது!.. மீண்டும் வம்பிழுக்கும் சரத்குமார்!..தமிழக அரசியலில் புது எண்ட்ரியாக மாறியிருக்கிறார் விஜய். தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி களமாட துவங்கிவிட்டார்.

திருமலை திருப்பதியில் ஸ்ரீவாணி தரிசன டிக்கெட்டுகள் திடீர் ரத்து.. என்ன காரணம்?

திருமலை திருப்பதியில் ஸ்ரீவாணி தரிசன டிக்கெட்டுகள் திடீர் ரத்து.. என்ன காரணம்?திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் தற்போது பக்தர்களின் வருகை மிக அதிக அளவில் உள்ளதால், கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த ஸ்ரீவாணி ஆஃப்லைன் தரிசன டிக்கெட்டுகள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

பள்ளி மாணவர்கள் கரோல் பாடி சென்றபோது தாக்குதல்.. சங்பரிவார் காரணம் என பினராயி விஜயன் குற்றச்சாட்டு..!

பள்ளி மாணவர்கள் கரோல் பாடி சென்றபோது தாக்குதல்.. சங்பரிவார் காரணம் என பினராயி விஜயன் குற்றச்சாட்டு..!கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன், பாலக்காட்டில் பள்ளி மாணவர்கள் கரோல் பாடி சென்றபோது அவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சி தான் கிறிஸ்துமஸ் கேக்: திமுக - தவெக இடையே சண்டை குறித்து அண்ணாமலை விமர்சனம்

காங்கிரஸ் கட்சி தான் கிறிஸ்துமஸ் கேக்: திமுக - தவெக இடையே சண்டை குறித்து அண்ணாமலை விமர்சனம்கன்னியாகுமரியில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதால், திமுக அந்த விழாவை புறக்கணித்துள்ளதாக பாரதிய ஜனதா கட்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது. இது தொடர்பாக கோயம்புத்தூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக பாஜக மூத்த தலைவர் கே. அண்ணாமலை, தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய மோதல் போக்கை சுட்டிக்காட்டினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com