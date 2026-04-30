வியாழன், 30 ஏப்ரல் 2026
இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் வெயில் கொளுத்த போகிறது.. புதிய ஆய்வின் எச்சரிக்கை..!

இலங்கை, இந்தியா உள்ளிட்ட தெற்காசிய நாடுகளில் பருவநிலை மாற்றம் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறி வரும் நிலையில், இந்தியாவில் வரும் ஆண்டுகளில் வெப்பத்தின் தாக்கம் கடுமையாக அதிகரிக்கும் என புதிய ஆய்வில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
குறிப்பாக தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலங்கானா மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் இதன் பாதிப்பு மற்ற பகுதிகளை விட அதிகமாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
CEEW அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள ஆய்வின்படி, இந்தியாவில் அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் ஆண்டுதோறும் வழக்கத்தை விட 15 முதல் 40 நாட்கள் வரை கடுமையான வெப்பம் நிலவும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
பகல் நேர வெப்பம் மட்டுமின்றி, இரவுகளிலும் வெப்பத்தின் தாக்கம் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, கூடுதலாக 20 முதல் 40 இரவுகள் அதிக வெப்பத்துடன் காணப்படும் என்று இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
 
பருவநிலை மாற்றத்தின் மற்றொரு விளைவாக, கனமழை பெய்யும் நாட்களின் எண்ணிக்கையும் 10 முதல் 30 நாட்கள் வரை அதிகரிக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய தீவிரமான வானிலை மாற்றங்கள் மனித ஆரோக்கியம், விவசாயம் மற்றும் வாழ்வாதாரங்களில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பது அவசியமாகிறது.
 
