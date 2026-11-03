கரையை கடந்தது முரசு புயல்... இருப்பினும் 11 மாவட்டங்களில் மழை எச்சரிக்கை...
தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் உருவான ‘முரசு’ தீவிர புயல், இன்று அதிகாலை தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதியான ஒங்கோலுக்கு அருகே வெற்றிகரமாக கரையைக் கடந்தது. கரையை கடந்தபோது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 100 முதல் 110 கி.மீ. வேகத்திலும், சமயங்களில் 120 கி.மீ. வேகத்திலும் வீசியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தற்போது ஒங்கோல் அருகே மையம் கொண்டுள்ள இந்த புயல், வடக்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று நண்பகலுக்குள் சாதாரண புயலாகவும், நள்ளிரவுக்குள் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் பலவீனமடையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புயலின் தாக்க காரணமாக தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடலூர் தாலுகாவில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், அடுத்த 2 மணி நேரத்திற்கு கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான மழையும்; சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட 11 மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.