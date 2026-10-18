அதிக கட்டணம் வசூலித்த ஆம்னி பேருந்துகள் பறிமுதல்.. தவெக அரசு அதிரடி...
சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் விஜயதசமி தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பொதுமக்களிடம் ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதை தடுக்க தமிழக போக்குவரத்துத்துறை தீவிர சோதனைகளை மேற்கொண்டது. இந்த சோதனையில் அதிக கட்டணம் வசூலித்த 7 பேருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்கள் மற்றும் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்கள் அடங்கிய சிறப்பு குழுவினர் மாநிலம் முழுவதும் மேற்கொண்ட அதிரடி தணிக்கையில், விதிக மீறல்களில் ஈடுபட்ட பல பேருந்துகள் கண்டறியப்பட்டன.
இந்த தீவிர சோதனையின் மூலம், பல்வேறு விதிமீறல்களில் ஈடுப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு தணிக்கை அறிக்கை வழங்கப்பட்டு அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தது மற்றும் பிற குற்றங்களுக்காக ஆம்னி பேருந்துகள் சிறைபிடிக்கப்பட்டு உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பண்டிகை காலங்களில் பொதுமக்கள் மற்றும் பயணிகள் சிரமமின்றி பயணம் செய்வதை உறுதி செய்யவும், ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் கட்டணக் கொள்ளையில் ஈடுபடுவதைத் தடுத்து நிறுத்தவும் போக்குவரத்துத் துறை இதுபோன்று தொடர்ந்து கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும், ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டுகளை வாகன உரிமையாளர்கள் ரத்து செய்யும் பட்சத்தில் மாற்றுப் பேருந்தில் பயண ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும், தவறினால் அனுமதிச்சான்று ரத்து செய்ய கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.