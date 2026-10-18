  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Seven Omni Buses Seized and Hefty Fines Imposed for Overcharging Passengers During Festival Season
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 18 October 2026 (08:56 IST)

அதிக கட்டணம் வசூலித்த ஆம்னி பேருந்துகள் பறிமுதல்.. தவெக அரசு அதிரடி...

omni bus
Written By: SIVA
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (08:56 IST)
google-news
சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் விஜயதசமி தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பொதுமக்களிடம் ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதை தடுக்க தமிழக போக்குவரத்துத்துறை தீவிர சோதனைகளை மேற்கொண்டது.  இந்த சோதனையில் அதிக கட்டணம் வசூலித்த 7 பேருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
 
தமிழ்நாட்டில் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்கள் மற்றும் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர்கள் அடங்கிய சிறப்பு குழுவினர் மாநிலம் முழுவதும் மேற்கொண்ட அதிரடி தணிக்கையில், விதிக மீறல்களில் ஈடுபட்ட பல பேருந்துகள் கண்டறியப்பட்டன. 
 
இந்த தீவிர சோதனையின் மூலம், பல்வேறு விதிமீறல்களில் ஈடுப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு தணிக்கை அறிக்கை வழங்கப்பட்டு அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தது மற்றும் பிற குற்றங்களுக்காக ஆம்னி பேருந்துகள் சிறைபிடிக்கப்பட்டு உரிய சட்ட நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. 
 
பண்டிகை காலங்களில் பொதுமக்கள் மற்றும் பயணிகள் சிரமமின்றி பயணம் செய்வதை உறுதி செய்யவும், ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் கட்டணக் கொள்ளையில் ஈடுபடுவதைத் தடுத்து நிறுத்தவும் போக்குவரத்துத் துறை இதுபோன்று தொடர்ந்து கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 
மேலும், ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டுகளை வாகன உரிமையாளர்கள் ரத்து செய்யும் பட்சத்தில் மாற்றுப் பேருந்தில் பயண ஏற்பாடு செய்யப்பட வேண்டும் என்றும், தவறினால் அனுமதிச்சான்று ரத்து செய்ய கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
மிக்ஜாம் புயலுக்கு பிறகு சென்னையில் இதுதான் கனமழை: தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

சென்னையில் அடுத்தகட்ட மழை வாய்ப்பு எப்போது? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு!

சென்னையில் அடுத்தகட்ட மழை வாய்ப்பு எப்போது? தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு!சென்னையில் நேற்று மழையின் தீவிரம் ஓரளவுக்கு கட்டுக்குள் இருந்தது பிரபல வானிலை பதிவர் 'தமிழ்நாடு வெதர்மேன்' கணித்துள்ளார். வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி சென்னைக்கு மிக அருகில் நிலவுவதால், பிரதான மழை மேகங்களின் இணைப்புப் பகுதி சென்னைக்கு வடக்கே, அதாவது தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டப் பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.

டைகர் ஷெராப் சுடப்பட்ட விவகாரம்!.. ராஜஸ்தானில் 3 பேர் கைது!...

டைகர் ஷெராப் சுடப்பட்ட விவகாரம்!.. ராஜஸ்தானில் 3 பேர் கைது!...பாலிவுட்ட் நடிகர் டைகர் ஷெராப் நேற்று இரவு 7 மணியளவில் மும்பையின் ஜூஹூ பகுதியில் உள்ள ஒரு கால்பந்து மைதானத்திற்கு வந்துவிட்டு வீட்டிற்கு காரில் புறப்பட்டபோது பைக்கில் வந்த இரண்டு மர்ம நபர்கள் அவரின் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திவிட்டு தப்பி சென்றனர்.

மரணத்தை முன் கூட்டியே கணித்த பாதிரியார் - சர்ச்சில் சிலுவை விழுந்து மரணம்!..

மரணத்தை முன் கூட்டியே கணித்த பாதிரியார் - சர்ச்சில் சிலுவை விழுந்து மரணம்!..ஈக்வடார் நாட்டில் ஒரு தேவாலயத்தில் பாதிரியார் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது தலைக்கு மேலே இருந்த சிலுவை விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...

ஜியோ பிளாட்பார்ம் IPO: 2.5 லட்சம் கோடி கோரிக்கை.. ரூ.8110 கோடி Anchor Book...புது தில்லி, அக்டோபர் 19: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் துணை நிறுவனமான ஜியோ பிளாட்ஃபார்ம்ஸின் பங்குச் சந்தை அறிமுகத்திற்கு முன்னதாக, அதன் ஆரம்பப் பொதுப் பங்களிப்புக்கு சுமார் ரூ. 2.5 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான நிறுவன முதலீடு தேவைப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம்: புதிய சிண்டிகேட் உறுப்பினர்களை நியமித்து அரசு உத்தரவு!

தமிழ்நாடு அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகம்: புதிய சிண்டிகேட் உறுப்பினர்களை நியமித்து அரசு உத்தரவு!தமிழ்நாட்டில் சட்ட கல்வியை வழிநடத்தி வரும் புகழ்பெற்ற தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு புதிய சிண்டிகேட் உறுப்பினர்கள் இருவரை நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.