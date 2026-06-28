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தவெகவில் சேர்ந்த முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்களை விஜய் ஏன் சந்திக்கவில்லை? பரபரப்பு தகவல்...!
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகளைத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சந்திக்கவிருந்த திட்டம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்திய தேர்தல் தோல்விகளைத் தொடர்ந்து, அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முக்கியப் புள்ளிகள் பலர் த.வெ.க-வில் இணைந்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர்களான நடராஜன், கடம்பூர் ராஜு, சம்பத் ஆகியோரும், தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்த எம்.எல்.ஏ-க்களான மரகதம், இசக்கி சுப்பையா, சத்தியபாமா மற்றும் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட பல முன்னணி ஆளுமைகளும் த.வெ.க-வில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர். எனினும், கட்சியில் இணைந்த பிறகு அவர்கள் இதுவரை தலைவர் விஜய்யை நேரில் சந்திக்கவில்லை. இந்தச் சந்திப்பிற்கான அதிகாரப்பூர்வ ஏற்பாடுகள் நேற்று செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், திடீரென அது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் பாக்யராஜ் அவர்களின் மறைவு காரணமாகவே இந்தச் சந்திப்பு தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டதாகத் த.வெ.க தரப்பில் கூறப்பட்டாலும், கட்சியில் புதிதாக இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் இதனால் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தச் சந்திப்பு தள்ளிப்போனது த.வெ.க மற்றும் அதிமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் தற்பொழுது பல்வேறு விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.
Edited by Siva
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடுகள்!.. பழனிச்சாமி பகீர்!...
அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடுகள் நடைபெற்ற இடம் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்யும் பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்களை நியமிக்க வேண்டும் எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:
விரைவில் சட்டசபையில் விஜய் டான்ஸ் ஆடுவார்!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் நக்கல்!..
அந்தரங்க உறுப்பில் போதை மருந்து கடத்திய 2 பெண்கள்.. 88 கிராம் போதைப்பொருள் பறிமுதல்..
மொஹரம் ஊர்வலத்தில் 15000 பேரை கொல்ல திட்டமிட்டேன்.. தன்னார்வலர்களின் விழிப்புணர்வால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தடுப்பு...
மும்பையில் நடைபெற்ற மொஹரம் ஊர்வலத்தின் போது, மக்களுக்கு விஷ மாத்திரைகளை விநியோகித்த ஃபய்யாஸ் பிரேம்ஜி என்ற நபரை காவல்துறை சரியான நேரத்தில் கைது செய்ததால் ஒரு பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. பைகுல்லா பகுதியில் இந்த மாத்திரைகளை சாப்பிட்ட 11 பேருக்கு வயிற்று வலி மற்றும் வாந்தி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர் பிடிபட்டார்.
விமான நிலையம் முதல் கத்திப்பாரா வரை கேட்வே ஆப் சென்னை.. மெகா திட்டம் ரெடி...
சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து கத்திப்பாரா மேம்பாலம் வரையிலான 4.8 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள சாலையை அழகுபடுத்தும் நோக்கில் 'கேட்வே ஆப் சென்னை' என்ற புதிய மெகா திட்டத்தை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ளது. சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிகளையும் முதலீட்டாளர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவுள்ளது.