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தவெகவில் சேர்ந்த முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர்களை விஜய் ஏன் சந்திக்கவில்லை? பரபரப்பு தகவல்...!

cm vijay
Publish: Sun, 28 Jun 2026 (14:30 IST) Updated: Sun, 28 Jun 2026 (14:22 IST)
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அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகளைத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின்  தலைவர் விஜய் சந்திக்கவிருந்த திட்டம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்திய தேர்தல் தோல்விகளைத் தொடர்ந்து, அதிமுகவிலிருந்து விலகிய முக்கியப் புள்ளிகள் பலர் த.வெ.க-வில் இணைந்து வருகின்றனர்.
 
குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர்களான நடராஜன், கடம்பூர் ராஜு, சம்பத் ஆகியோரும், தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்த எம்.எல்.ஏ-க்களான மரகதம், இசக்கி சுப்பையா, சத்தியபாமா மற்றும் ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட பல முன்னணி ஆளுமைகளும் த.வெ.க-வில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர். எனினும், கட்சியில் இணைந்த பிறகு அவர்கள் இதுவரை தலைவர் விஜய்யை நேரில் சந்திக்கவில்லை. இந்தச் சந்திப்பிற்கான அதிகாரப்பூர்வ ஏற்பாடுகள் நேற்று செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், திடீரென அது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் பாக்யராஜ் அவர்களின் மறைவு காரணமாகவே இந்தச் சந்திப்பு தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டதாகத் த.வெ.க தரப்பில் கூறப்பட்டாலும், கட்சியில் புதிதாக இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் இதனால் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தச் சந்திப்பு தள்ளிப்போனது த.வெ.க மற்றும் அதிமுக தொண்டர்கள் மத்தியில் தற்பொழுது பல்வேறு விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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