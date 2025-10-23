வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (09:07 IST)

நாமக்கல் மாவட்டத்தின் முக்கிய திமுக எம்.எல்.ஏ திடீர் மரணம்.. மாரடைப்பு என தகவல்..!

நாமக்கல் மாவட்டத்தின் முக்கிய திமுக எம்.எல்.ஏ திடீர் மரணம்.. மாரடைப்பு என தகவல்..!
நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் தொகுதி தி.மு.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொன்னுசாமி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 74.
 
இரண்டு முறை சேந்தமங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தி.மு.க. சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார். 2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற இவர், தற்போது எம்.எல்.ஏ.வாக பதவி வகித்து வந்தார். இதற்கு முன்னதாக 2016 ஆம் ஆண்டு இதே தொகுதியில் போட்டியிட்டபோது அவர் தோல்வியை சந்தித்தார்.
 
சேந்தமங்கலம் தொகுதியில் மக்களிடையே மிகுந்த செல்வாக்கு பெற்றிருந்த பொன்னுசாமியின் மறைவுக்கு தி.மு.க. தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் உட்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
பொன்னுசாமியின் மறைவு சேந்தமங்கலம் தொகுதி தி.மு.க.வினரிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Edited by Siva

AI அனைத்து வேலைகளையும் செய்யும், இனிமேல் மனிதர்களுக்கு சுதந்திரம் தான்! எலான் மஸ்க்:

AI அனைத்து வேலைகளையும் செய்யும், இனிமேல் மனிதர்களுக்கு சுதந்திரம் தான்! எலான் மஸ்க்:செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் அனைத்து மனித வேலைகளையும், ரோபோக்கள் உதவியுடன் செய்துவிடும் என்று எலான் மஸ்க் கணித்துள்ளார். அமேசான் போன்ற நிறுவனங்கள் ஏற்கெனவே ஊழியர்களை AI மூலம் பதிலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், மஸ்கின் இந்த கருத்து முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

செம்பரப்பாக்கம் ஏரியை திறக்க என்னை ஏன் கூப்பிடவில்லை: செல்வப்பெருந்தகை ஆவேசம்..!

செம்பரப்பாக்கம் ஏரியை திறக்க என்னை ஏன் கூப்பிடவில்லை: செல்வப்பெருந்தகை ஆவேசம்..!சென்னையில் மழை காரணமாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து 500 கன அடி உபரி நீர் திறக்கப்பட்டபோது, ஸ்ரீபெரும்புதூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகைக்கு உரிய தகவல் தெரிவிக்கப்படவில்லை. இதனால் ஆவேசமடைந்த அவர், ஏரிக்கு சென்று அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

டெல்லி தாஜ் ஹோட்டலில் சர்ச்சை: 'பத்மாசனம்' போட்டு அமர்ந்த பெண்ணுக்கு அவமதிப்பு?

டெல்லி தாஜ் ஹோட்டலில் சர்ச்சை: 'பத்மாசனம்' போட்டு அமர்ந்த பெண்ணுக்கு அவமதிப்பு?டெல்லி தாஜ் ஹோட்டலின் உயர்தர உணவகம் ஒன்றில், மீடியா நிறுவனரான ஷ்ரதா ஷர்மா என்பவர் கால் மேல் கால் போட்டு (பத்மாசனம்) அமர்ந்து சாப்பிட்டதால், ஹோட்டல் நிர்வாகம் அவரை அமரும் விதத்தை மாற்ற சொன்னது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

காலையில் குறைந்த தங்கம் மாலையில் மீண்டும் குறைவு.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.3680 சரிவு..!

காலையில் குறைந்த தங்கம் மாலையில் மீண்டும் குறைவு.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.3680 சரிவு..!சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையானது ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 3,680 குறைந்து, வாடிக்கையாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளித்துள்ளது.

இன்றிரவு சென்னை உள்பட 26 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்: வானிலை எச்சரிக்கை..!

இன்றிரவு சென்னை உள்பட 26 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்: வானிலை எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் அடுத்த சில மணி நேரங்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பை சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னை உட்பட 26 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com