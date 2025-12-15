திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025 (14:59 IST)

பாமகவில் இருந்து விலக தயார்: ஜி.கே. மணி பரபரப்பு அறிவிப்பு!

  • :

அமெரிக்க வேலையை விட்டுவிட்டு இந்தியா திரும்பிய NRI: 100 கோடி சொத்து இருக்குது.. ஆனாலும் புலம்பல் ஏன்?

அமெரிக்க வேலையை விட்டுவிட்டு இந்தியா திரும்பிய NRI: 100 கோடி சொத்து இருக்குது.. ஆனாலும் புலம்பல் ஏன்?அமெரிக்காவில் நீண்ட தொழில் வாழ்க்கைக்கு பிறகு, ரூ. 100 கோடிக்கும் மேல் நிகர மதிப்புடன் இந்தியா திரும்பியுள்ள ஓர் இந்தியர் தனது அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

மெஸ்ஸியுடன் கைகுலுக்க ரூ.1 கோடியா? அநியாயம் பண்றாங்கய்யா..!

மெஸ்ஸியுடன் கைகுலுக்க ரூ.1 கோடியா? அநியாயம் பண்றாங்கய்யா..!உலகக் கோப்பையை வென்ற அர்ஜென்டினா கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி இன்று காலை 10:45 மணிக்கு டெல்லிக்கு வந்துள்ளார். அவருக்காக சாணக்கியபுரியில் உள்ள 'தி லீலா பேலஸ்' ஹோட்டலில் ஒரு தளம் முழுவதும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது; அதன் ஒரு இரவு வாடகை ரூ. 3.5 லட்சம் முதல் ரூ. 7 லட்சம் வரை இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

திருமணமான பெண்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்து தெரிவித்த கேரள அரசியல்வாதி.. கடும் கண்டனங்கள்..!

திருமணமான பெண்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்து தெரிவித்த கேரள அரசியல்வாதி.. கடும் கண்டனங்கள்..!கேரளாவின் மலப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ளூர் தேர்தலில் வெற்றிக்கு பிறகு நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளூர் தலைவர் சைதாலி மஜீத் என்பவர், பெண்களை இழிவுபடுத்தும் விதமாக பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உதயநிதி என்னை விட டேஞ்சர்!.. மேடையில் தெறிக்கவிட்ட ஸ்டாலின்..

உதயநிதி என்னை விட டேஞ்சர்!.. மேடையில் தெறிக்கவிட்ட ஸ்டாலின்..திருவண்ணாமலையில் நடந்த திமுக இளைஞரணி வடக்கு மண்டல நிர்வாகிகள் சந்திப்பில் முதல்வர், துணை முதல்வர் உதயநிதி, துரைமுருகன், ஆ ராசா உள்ளிட்ட பல திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

வழக்கத்திற்கு மாறாக அமளியில் ஈடுபட்ட பாஜக எம்பிக்கள்.. நாடாளுமன்றம் ஒத்திவைப்பு..!

வழக்கத்திற்கு மாறாக அமளியில் ஈடுபட்ட பாஜக எம்பிக்கள்.. நாடாளுமன்றம் ஒத்திவைப்பு..!நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரின் கடைசி வார அமர்வு இன்று கூடிய நிலையில், பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் அமளியால் இரு அவைகளும் நண்பகல் 12 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டன.

