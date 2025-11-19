புதன், 19 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 19 நவம்பர் 2025 (10:43 IST)

பணிச்சுமை காரணமாக தற்கொலைக்கு முயன்ற BLO.. சக பணியாளர்கள் போராட்டம்..!

தமிழகத்தின் கும்பகோணத்தில், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலராக (BLO) பணிபுரிந்து வந்த ஒரு மூத்த அங்கன்வாடி ஊழியர், கடுமையான பணிச்சுமை மற்றும் அதிகாரிகளின் நெருக்கடி காரணமாக தற்கொலைக்கு முயன்றார்.
 
இரவுக்குள் தேர்தல் செயலியில் 200 படிவங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அச்சுறுத்தப்பட்டதோடு, பணி முடிக்கப்படாவிட்டால் இடைநீக்கம் செய்யப்படும் என்று மேற்பார்வையாளர் மிரட்டியதாகவும் சக ஊழியர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இரவு 10 மணி வரையிலும், அதிகாலை 6 மணிக்கும் வீடியோ அழைப்புகள் மூலம் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர்கள் கூறினர்.
 
இந்த அழுத்தத்தை தாங்க முடியாமல், அந்த ஊழியர் வீட்டில் கிடைத்த சுமார் 44 மாத்திரைகளை உட்கொண்டார். உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்ட அவர், ஆரம்பத்தில் கவலைக்கிடமாக இருந்தபோதும், தற்போது அபாயக்கட்டத்தை தாண்டிவிட்டார் என்று காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
நியாயமற்ற பணிச்சுமை மற்றும் அச்சுறுத்தலை கண்டித்து அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கும்பகோணத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
 
Edited by Siva

19 வயது இளைஞர் வேகமாக ஓட்டிய கார் மோதி கர்ப்பிணி மரணம்.. வயிற்றில் இருந்த குழந்தையும் பலி..!

19 வயது இளைஞர் வேகமாக ஓட்டிய கார் மோதி கர்ப்பிணி மரணம்.. வயிற்றில் இருந்த குழந்தையும் பலி..!ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் நடந்த கோர விபத்தில், 8 மாத கர்ப்பிணியான சமன்விதா தாரேஷ்வர் என்ற இந்திய வம்சாவளி பெண் உயிரிழந்தார். தகவல் தொழில்நுட்ப ஆய்வாளரான இவர், தனது கணவர் மற்றும் 3 வயது மகனுடன் நடந்து சென்றபோது இந்த துயரம் நிகழ்ந்தது.

காதலிக்க மறுத்த 12ஆம்வகுப்பு மாணவியை குத்தி கொலை செய்த இளைஞர்.. ராமநாதபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!

காதலிக்க மறுத்த 12ஆம்வகுப்பு மாணவியை குத்தி கொலை செய்த இளைஞர்.. ராமநாதபுரத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம்..!ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் அருகே சேராங்கோட்டை மீனவ கிராமத்தை சேர்ந்த 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி ஷாலினி இன்று காலை கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டார்.

பழைய, சிப் இல்லாத சாதாரண பாஸ்போர்ட்டுகள் எதுவரை செல்லும்: அதிகாரிகள் விளக்கம்..!

பழைய, சிப் இல்லாத சாதாரண பாஸ்போர்ட்டுகள் எதுவரை செல்லும்: அதிகாரிகள் விளக்கம்..!மின்னணு சிப் பொருத்தப்பட்ட இ-பாஸ்போர்ட்கள் இதுவரை இந்தியாவில் 80 இலட்சம் பேருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அதிகாரிகள் அறிவித்துள்ளனர்.

மதுரைக்கும், கோவைக்கும் "NO METRO".. மத்திய அரசுக்கு முக ஸ்டாலின் கண்டனம்..!

மதுரைக்கும், கோவைக்கும் கோயில் நகர்' மதுரைக்கும், 'தென்னிந்திய மான்செஸ்டர்' கோவைக்கும் "NO METRO" என நிராகரித்துள்ளது ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசு என முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களின் ஊதியம் அதிரடி உயர்வு: தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களின் ஊதியம் அதிரடி உயர்வு: தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடுதமிழ்நாட்டில் தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அலுவலர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவின்படி இந்த ஊதிய உயர்வு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

