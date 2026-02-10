செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (19:05 IST)

தவெகவை பார்த்து டெல்லி பயப்படுகிறது!. தெறிக்கவிட்ட செங்கோட்டையன்...

தமிழக அரசியல் இதுவரை அதிமுக மற்றும் திமுக மீதுதான் பயணித்து வந்தது. மற்ற அரசியல் கட்சிகள் இருந்தாலும் அவைகள் பெரும்பாலும் இந்த இரண்டு கட்சிகளில் ஏதோ ஒரு கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலில் போட்டியிட்டனர். தற்போது விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசியலில் புதிய சக்தியாக பார்க்கப்படுகிறது.. விஜய் ஒரு சினிமா நடிகர் என்பதால் அவர் ஏற்கனவே மக்களிடம் பிரபலம். எனவே அவர்களின் ரசிகர்கள் அவருக்கு வாக்களிப்பார்கள்.. பொதுமக்களின் ஆதரவும் அவருக்கு கிடைக்கும் என தவெகவினர் நம்புகிறார்கள்..

ஒருபக்கம் தவெக தனித்து நின்றாலும் 18 சதவீத வாக்குகளை வாங்கும் என அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவர்களை சொல்லி வருகிறார்கள். இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செங்கோட்டையன் ‘என்னை தூக்கி வீசியதற்கு பிறகு ஒரே நொடியில் தூக்கி விட்டவர் விஜய்.. அவரை கோட்டைக்கு அனுப்பும் வரை நான் ஓயமாட்டேன்.. ஜனநாயகன் வெளியாக விட்டாலும் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக வந்திருக்கிறார் விஜய்.

வெளிநாடுகளில் இருந்து மூன்று லட்சம் பேர் தலா ஒரு லட்சம் செலவு செய்து ஓட்டு போடுவதற்காக தமிழகத்திற்கு வரவிருக்கிறார்கள். தமிழகத்தில் அனைத்து கட்சிகளும் இணைந்து 40 சதவீத வாக்குகளை கூட பெற முடியவில்லை. ஆனால் தவெக 42 சதவீத வாக்குகளை வைத்திருக்கிறது. அதனால்தான் டெல்லி தவெகவை பார்த்து பயப்படுகிறது.. தலைவர் ஒரு அறிக்கை விட்டால் ஒன்றரை கோடி பேர் பார்க்கிறார்கள்.. அவர் பேசினால் எதிர்க்கட்சிகளின் கதை முடிந்துவிடும்’ என்று சொல்லியிருக்கிறார் செங்கோட்டையன்..

