சென்னை, மதுரை, கோவை, திருச்சி, குமரி.. 5 தலைநகரங்கள்.. சட்டப்பேரவை சென்னையில் இல்லை.. சீமான் தேர்தல் அறிக்கை..
நாம் தமிழர் கட்சியின் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அதிரடி தேர்தல் அறிக்கையை அக்கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் சென்னையில் வெளியிட்டார்.
இத்திட்டத்தின்படி, தமிழகத்தில் "அன்பான சர்வாதிகார ஆட்சி" முறை அமல்படுத்தப்படும் என்றும், நிர்வாக வசதிக்காக ஐந்து தலைநகரங்கள் உருவாக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி மதுரை கலை தலைநகராகவும், சென்னை தொழில்நுட்ப தலைநகராகவும், கோவை தொழில் தலைநகராகவும், கன்னியாகுமரி மெய்யியல் தலைநகராகவும், திருச்சி நிர்வாக தலைநகராகவும் மாற்றப்படும். சட்டப்பேரவை இனி திருச்சியில் இருந்து இயங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனைவருக்கும் அரசு வேலை, பல கோடி பனை மரங்கள் நடும் திட்டம் மற்றும் குடிநீர் வணிகமயமாக்கலுக்கு தடை போன்ற முக்கிய வாக்குறுதிகள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
மேலும், மாநில வரி வருவாயில் 75 சதவீதத்தை மாநிலத்திற்கே ஒதுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் முறையில் மாற்றமாக, மின்னணு இயந்திரங்களுக்கு பதில் வாக்குச்சீட்டு முறை மற்றும் 100 சதவீத வாக்களிப்பை உறுதி செய்ய அரசு சான்றிதழ் கட்டாயமாக்கப்படும் என்றும் சீமான் அறிவித்துள்ளார்.
பெண்களுக்கு தனித் தொகுதிகள் மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை போன்ற புரட்சிகரமான மாற்றங்கள் இந்த அறிக்கையில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.
