புதன், 31 டிசம்பர் 2025
காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல.. விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் போர்க்கொடி தூக்குமா? திமுக எப்படி சமாளிக்கும்?

தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி திமுக கூட்டணியில் உள்ள மற்ற முக்கிய கட்சிகளான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளும் இம்முறை கூடுதல் தொகுதிகளை எதிர்பார்க்கின்றன. குறிப்பாக, சமீபத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் மாநில அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ள விசிக, தங்களின் வளர்ச்சியை நிரூபிக்க இரட்டை இலக்க தொகுதிகளை கோரி வருகிறது. 
 
கடந்த 2021 தேர்தலில் 6 இடங்களில் போட்டியிட்ட விசிக, இம்முறை 12 முதல் 15 இடங்கள் வரை எதிர்பார்க்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக, பொதுத் தொகுதிகளிலும் போட்டியிட அக்கட்சி ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
 
இடதுசாரி கட்சிகளை பொறுத்தவரை, கடந்த தேர்தலில் தலா 6 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில், இம்முறை அந்த எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளன. 
 
நடிகர் விஜய்யின் வருகை மற்றும் காங்கிரஸின் 40 தொகுதிகள் கோரிக்கை போன்ற காரணங்களால், திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளைச் சமாதானப்படுத்துவதில் சவால்களை சந்தித்து வருகிறது. இருப்பினும், "திராவிட மாடல்" ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்ற ஒற்றை இலக்கில் கூட்டணி கட்சிகள் திமுகவுடன் இணைந்திருக்கவே விரும்புகின்றன.
 
விசிக 2026 தேர்தல், இடதுசாரி கட்சிகள் தொகுதி எதிர்பார்ப்பு, திமுக கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு, திருமாவளவன் கோரிக்கை, தமிழக அரசியல் செய்திகள், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்.
 
