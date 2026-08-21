ஏடிஎம்-இல் இருந்து பணம் எடுத்தால் ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படும்: ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கி அறிவிப்பு...
ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கி, தனது அடிப்படை சேமிப்பு வங்கி வைப்பு கணக்குகளுக்கான பண பரிமாற்றம் மற்றும் பணம் எடுத்தல் கட்டியமைக்கப்பட்ட புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் வரும் அக்டோபர் 1-ம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் அமலுக்கு வரவுள்ளதாக வங்கி தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் அடிப்படையில், பிஎஸ்பிடி கணக்கு வைத்துள்ள வாடிக்கையாளர்கள் வழக்கம்போல மாதத்திற்கு 4 முறை எஸ்பிஐ கிளைகள் மற்றும் ஏடிஎம் மையங்கள் மூலம் எந்தவித கட்டணமும் இன்றி இலவசமாக பணம் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். ஆனால், இந்த மாத இலவச வரம்பை கடந்த பிறகு செய்யப்படும் ஒவ்வொரு பண எடுப்பு பரிவர்த்தனைக்கும் ரூ.15 மற்றும் அதனுடன் ஜிஎஸ்டி வரியும் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே நேரத்தில், வாடிக்கையாளர்களின் பண பரிமாற்றங்களை எளிதாக்கும் நோக்கில், கூகுள் பே, ஃபோன்பே, யுபிஐ மற்றும் நெட் பேங்கிங் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான டிஜிட்டல் வழி பரிவர்த்தனைகளும் எப்போதும்போல எவ்வித கட்டுப்பாடும் இன்றி முற்றிலும் இலவசமாக தொடரும் என்று வங்கி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் கூடுதல் கட்டணங்களை தவிர்க்க டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை அதிகம் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
Edited by Siva