வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (10:46 IST)

சசிக்கலா, ஓபிஎஸ் Come Back..? 10 நாட்கள் எடப்பாடியாருக்கு கெடு? - அதிரடி காட்டிய செங்கோட்டையன்!

இன்று மனம் திறக்கப்போவதாக கூறியிருந்த செங்கோட்டையன் அதிமுகவை ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் என அறிவித்துள்ளார்.

 

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரான செங்கோட்டையனுக்கும், பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் இடையே மோதல் இருந்து வருவதாக கூறப்பட்ட நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களிடம் தன்னுடைய நிலைபாடு குறித்து மனம் திறக்கப் போவதாக செங்கோட்டையன் கூறியிருந்தார்.

 

அவ்வாறாக இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த செங்கோட்டையன் அதிமுகவை ஒருங்கிணைப்பதே கட்சியின் வெற்றிக்கு வழி என அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். கட்சியிலிருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் எந்தவித நிபந்தனையும் இல்லாமல் கட்சியில் சேர தயாராக இருப்பதாகவும், இது தொடர்பாக தான் மற்றும் 6 முன்னாள் அமைச்சர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

 

தான் உண்மையான அதிமுக விசுவாசி என்றும், அதிமுக துண்டு துண்டாக சிதறுவதை தவிர்க்க அதிமுகவினரை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என கூறியுள்ள செங்கோட்டையன் அதற்காக 10 நாட்களை காலக்கெடுவாக விதித்துள்ளார். அதற்குள் பிரிந்தவர்களை இணைக்க முடிவு செய்யவில்லை என்றால் நாங்களே அவர்களை கட்சியில் இணைப்போம் என கூறியுள்ளார்.

 

ஆனால் கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் என்று அவர் குறிப்பிடுவது சசிக்கலா, ஓபிஎஸ் உள்ளிட்டவர்களையும் சேர்த்துதானா என்பதை அவர் பெயர் சொல்லி குறிப்பிடவில்லை. 

 

Edit by Prasanth.K

மோடி - ட்ரம்ப் நட்பு முடிவுக்கு வந்தது! எதிரிகளானது ஏன்? - அமெரிக்க முன்னாள் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்!

மோடி - ட்ரம்ப் நட்பு முடிவுக்கு வந்தது! எதிரிகளானது ஏன்? - அமெரிக்க முன்னாள் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்!இந்தியா மீது அமெரிக்கா விதித்த 50 சதவீத வரிகளை தொடர்ந்து இரு நாடுகள் இடையேயான உறவுநிலையில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அதுகுறித்து அமெரிக்க முன்னாள் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் காலத்துல சாக்லேட் கூட வாங்கி சாப்பிட முடியாது! அவ்ளோ வரிகள்! - பிரதமர் மோடி விமர்சனம்!

காங்கிரஸ் காலத்துல சாக்லேட் கூட வாங்கி சாப்பிட முடியாது! அவ்ளோ வரிகள்! - பிரதமர் மோடி விமர்சனம்!ஜிஎஸ்டி வரி வரம்புகள் குறைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதுகுறித்து பேசிய பிரதமர் மோடி, காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஏராளமான வரிகள் விதிக்கப்பட்டதாக விமர்சித்துள்ளார்.

கூல்ட்ரிங்ஸில் மயக்க மருந்து கலந்து வன்கொடுமை! சிசிடிவியில் வெளியான ட்விஸ்ட்! - சீரியல் நடிகர் கைது!

கூல்ட்ரிங்ஸில் மயக்க மருந்து கலந்து வன்கொடுமை! சிசிடிவியில் வெளியான ட்விஸ்ட்! - சீரியல் நடிகர் கைது!இந்தி சீரியல் நடிகர் ஆஷிஷ் கபூர் குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்து தன்னை வன்கொடுமை செய்ததாக இளம்பெண் அளித்த புகாரில் பரபரப்பு திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது,

பாஜகவில் இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்களுக்கு இடமில்லை! குப்பையில் வீசிவிட்டார்கள்! - அலிஷா அப்துல்லா வேதனை!

பாஜகவில் இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்களுக்கு இடமில்லை! குப்பையில் வீசிவிட்டார்கள்! - அலிஷா அப்துல்லா வேதனை!தமிழக பாஜகவில் இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்தவர்களுக்கு இடமில்லை என பாஜக நிர்வாகியான அலிஷா அப்துல்லா வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

டி.டி.வி.தினகரனுடன் பேசினேன்; அவர் மறுபரிசீலனை செய்வார்.. அண்ணாமலை நம்பிக்கை..!

டி.டி.வி.தினகரனுடன் பேசினேன்; அவர் மறுபரிசீலனை செய்வார்.. அண்ணாமலை நம்பிக்கை..!தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, அமமுகவின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரனுடன் பேசியதாகவும், கூட்டணி குறித்து அவர் தனது முடிவை மறுபரிசீலனை செய்வார் என்று நம்புவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com