சென்னைக்கு இனி தண்ணீர் பஞ்சமில்லை: ரூ.5,000 கோடியில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை!
சென்னை மாநகர மக்களின் நீண்ட நாள் குடிநீர் பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், சென்னை குடிநீர் வாரியம் மிகப்பெரிய உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளது. இதன்படி, காட்டுப்பள்ளியில் ரூ.5,000 கோடி மதிப்பீட்டில் 400 MLD திறன் கொண்ட பிரம்மாண்ட கடல்நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை அமைக்கப்பட உள்ளது.
தற்போது நெம்மேலி மற்றும் மீஞ்சூர் ஆலைகள் மூலம் நாளொன்றுக்கு 350 MLD கடல்நீர் குடிநீராக்கப்படுகிறது. எனினும், சென்னைக்கு தினமும் 1,200 MLD தண்ணீர் தேவைப்படும் நிலையில், கோடைக்காலங்களில் ஏரிகள் வற்றி தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. புதியதாக அமையவுள்ள இந்த 400 MLD ஆலை செயல்பாட்டிற்கு வரும்போது, நாளொன்றுக்கு 40 கோடி லிட்டர் குடிநீர் தடையின்றி கிடைக்கும். இது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆலைகளில் ஒன்றாக அமையும்.
இத்திட்டத்திற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வு மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க சர்வதேச அளவில் தகுதியான கன்சல்டன்சி நிறுவனங்களுக்கு டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் மூலம் வடசென்னை பகுதிகள் உட்பட சென்னையில் வசிக்கும் 1.2 கோடி மக்கள் நேரடியாகப் பயனடைவார்கள். லாரி தண்ணீரை நம்பியிருக்கும் நிலை மாறி, நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயரும். முதலமைச்சர் விஜய் அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை சென்னையின் குடிநீர் தேவையை நிறைவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.