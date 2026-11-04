  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Rs 5000 Crore 400 MLD Desalination Plant in Kattupalli to Solve Chennai's Water Crisis
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (17:33 IST)

சென்னைக்கு இனி தண்ணீர் பஞ்சமில்லை: ரூ.5,000 கோடியில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை!

சென்னை குடிநீர் வாரியம்
Written By: SIVA
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (17:33 IST)
google-news
சென்னை மாநகர மக்களின் நீண்ட நாள் குடிநீர் பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், சென்னை குடிநீர் வாரியம் மிகப்பெரிய உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளது. இதன்படி, காட்டுப்பள்ளியில் ரூ.5,000 கோடி மதிப்பீட்டில் 400 MLD திறன் கொண்ட பிரம்மாண்ட கடல்நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை அமைக்கப்பட உள்ளது.
 
தற்போது நெம்மேலி மற்றும் மீஞ்சூர் ஆலைகள் மூலம் நாளொன்றுக்கு 350 MLD கடல்நீர் குடிநீராக்கப்படுகிறது. எனினும், சென்னைக்கு தினமும் 1,200 MLD தண்ணீர் தேவைப்படும் நிலையில், கோடைக்காலங்களில் ஏரிகள் வற்றி தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. புதியதாக அமையவுள்ள இந்த 400 MLD ஆலை செயல்பாட்டிற்கு வரும்போது, நாளொன்றுக்கு 40 கோடி லிட்டர் குடிநீர் தடையின்றி கிடைக்கும். இது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆலைகளில் ஒன்றாக அமையும்.
 
இத்திட்டத்திற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வு மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க சர்வதேச அளவில் தகுதியான கன்சல்டன்சி நிறுவனங்களுக்கு டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.
 
இத்திட்டம் மூலம் வடசென்னை பகுதிகள் உட்பட சென்னையில் வசிக்கும் 1.2 கோடி மக்கள் நேரடியாகப் பயனடைவார்கள். லாரி தண்ணீரை நம்பியிருக்கும் நிலை மாறி, நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயரும். முதலமைச்சர் விஜய் அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை சென்னையின் குடிநீர் தேவையை நிறைவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கோவில்களில் பூசாரிகளால் பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரம்.. நேஹா போராவின் சர்ச்சை கருத்து..

தீபாவளிக்கு 15,659 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் - அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் அறிவிப்பு

தீபாவளிக்கு 15,659 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் - அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் அறிவிப்புபொதுவாகவே தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்களில் சென்னையிலிருந்து வெளியூருக்கு செல்லும் பொது மக்களின் வசதிக்காக கூடுதல் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.

பொங்கலுக்கு 'அண்ணன் சீர்' திட்டம்: தங்க நாணயம், பட்டு புடவைகளுக்கு டெண்டர்...

பொங்கலுக்கு 'அண்ணன் சீர்' திட்டம்: தங்க நாணயம், பட்டு புடவைகளுக்கு டெண்டர்...முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு, ஏழை பெண்களின் திருமணத்திற்கு உதவும் வகையில் 'அண்ணன் சீர்' என்ற புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.

எலன் மஸ்க் ரூ.1900 கோடி செலவு பண்ணியும் தோத்துப்போன வேட்பாளர்...

எலன் மஸ்க் ரூ.1900 கோடி செலவு பண்ணியும் தோத்துப்போன வேட்பாளர்...அமெரிக்க நாடாளுமன்ற தேர்தல் நேற்று நடந்த நிலையில் பிரதிநிதிகள் எனப்படும் கீழவை மற்றும் செனட் எனப்படும் மேலவை ஆகிய இரண்டையும் கோட்டை விட்டு அதிபர் டிரம்பின் குடியரசு கட்சி தோல்வி அடைந்திருக்கிறது.

மதுரை - தூத்துக்குடி இரட்டை அகல ரயில் பாதை: நிலம் கையகப்படுத்த அதிரடி கெஜட்!

மதுரை - தூத்துக்குடி இரட்டை அகல ரயில் பாதை: நிலம் கையகப்படுத்த அதிரடி கெஜட்!தென் மாவட்டங்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான மதுரை - தூத்துக்குடி இரட்டை அகல ரயில் பாதை திட்டம் அடுத்த கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இத்திட்டத்திற்காக மதுரை மாவட்டம் கள்ளிக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நிலம் கையகப்படுத்துவது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

சென்னைக்கு இனி தண்ணீர் பஞ்சமில்லை: ரூ.5,000 கோடியில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை!

சென்னைக்கு இனி தண்ணீர் பஞ்சமில்லை: ரூ.5,000 கோடியில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை!சென்னை மாநகர மக்களின் நீண்ட நாள் குடிநீர் பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், சென்னை குடிநீர் வாரியம் மிகப்பெரிய உள்கட்டமைப்பு திட்டத்தை கையில் எடுத்துள்ளது. இதன்படி, காட்டுப்பள்ளியில் ரூ.5,000 கோடி மதிப்பீட்டில் 400 MLD திறன் கொண்ட பிரம்மாண்ட கடல்நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை அமைக்கப்பட உள்ளது.