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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (10:40 IST)

திமுக பிரமுகர்களின் வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கம்! அன்பில் மகேஷ் வங்கிக்கணக்கும் முடக்கமா?

தனியார் பள்ளிகள் லஞ்ச வழக்கு
Written By: SIVA
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (10:40 IST)
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தனியார் பள்ளிகளிடம் ரூ.100 கோடி லஞ்சம் பெற்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், திமுக பிரமுகர்களின் வங்கி கணக்குகளை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் அதிரடியாக முடக்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இதே வழக்கில் தொடர்புடைய திமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ-வும், தனியார் பள்ளிகள் சங்க மாநிலப் பொருளாளருமான முத்துக்குமார், தலைமறைவாக இருந்த நிலையில் கடந்த அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார். அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட நீதிமன்ற காவல் இன்றுடன் முடிவடைய உள்ளது.
 
மகேஷ், அரசகுமார் மற்றும் முத்துக்குமார் ஆகியோர் மீது சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதன் ஒரு பகுதியாக, முத்துக்குமாருக்கு சொந்தமான 29 வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டு, அவற்றிலிருந்த ரூ.4.5 கோடி பணத்தை போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். அதேபோல, மற்றொரு திமுக பிரமுகரான அரசகுமாரின் 20 வங்கிக் கணக்குகளும் முடக்கப்பட்டு, அதில் இருந்த ரூ.4 லட்சம் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
தற்போது சிறையில் இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷின் வங்கி கணக்குகளையும் போலீசார் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருவதால், விரைவில் அவரது கணக்குகளும் முடக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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