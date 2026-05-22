தவெக எம்எல்ஏவிடம் வாக்குவாதம் செய்த காவல் ஆய்வாளர் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம்.. அதிரடி உத்தரவு
சென்னையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் தாமுவிடம் பொதுவெளியில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட ராயபுரம் காவல் ஆய்வாளர் சிதம்பர பாரதி அதிரடியாகக் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட அப்பகுதி பெண்கள் சிலரிடம் காவல் ஆய்வாளர் சிதம்பர பாரதி மிகவும் மரியாதை குறைவாகவும், ஒருதலைப்பட்சமாகவும் பேசியதாக கூறப்படும் ஒரு காணொளி அண்மையில் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. இதுகுறித்து தகவலறிந்து நேரில் சென்ற தவெக எம்எல்ஏ விஜய் தாமு, பொதுமக்களுக்கு ஆதரவாக நியாயம் கேட்டு அந்த ஆய்வாளரிடம் கேள்வி எழுப்பினார். அப்போது தவெக எம்எல்ஏ-விடமும் அந்த ஆய்வாளர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
பொதுமக்களிடமும் மக்கள் பிரதிநிதியிடமும் ஒரு காவல் அதிகாரி இவ்வாறு அநாகரிகமாக நடந்துகொண்டது தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் ஏ. அமல்ராஜ் உத்தரவின் பேரில், ராயபுரம் சட்டம் ஒழுங்கு காவல் ஆய்வாளர் சிதம்பர பாரதி உடனடியாகக் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
காவல்துறையின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை சென்னை மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
