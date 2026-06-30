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கிலோவுக்கு ரூ.5 முதல் ரூ.10 வரை அரிசி விலை உயர்வு: பொதுமக்கள் கடும் அவதி
தமிழகத்தில் அத்தியாவசிய உணவு பொருளான அரிசியின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவது நடுத்தர மற்றும் ஏழை எளிய மக்களைப் பெரும் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி, சாதாரண ரக அரிசி முதல் உயர்தர அரிசி வரை கிலோவுக்கு ரூ.5 முதல் ரூ.10 வரை விலை உயர்ந்துள்ளது.
இந்த திடீர் விலை உயர்வுக்கு பல்வேறு முக்கியக் காரணங்கள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக, போதிய மழையின்மை மற்றும் கடுமையான வறட்சி காரணமாக நெல் விளைச்சல் பெருமளவில் குறைந்துள்ளது. மேலும், வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்கு நுகர்வுக்காக கொண்டு வரப்படும் சன்ன ரக அரிசியின் விலையும், லாரி வாடகை உயர்வு காரணமாக கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.
இதில் உச்சகட்டமாக, பிரியாணி போன்ற உணவுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சீரக சம்பா அரிசியின் விலை கடந்த ஆண்டு கிலோ ரூ.84 ஆக இருந்த நிலையில், தற்போது ரூ.180 ஆக கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது நுகர்வோரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
நெல் உற்பத்தி குறைவு மற்றும் இருப்பு பற்றாக்குறை காரணமாக, வரும் காலங்களிலும் அரிசி விலை மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளதாக அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். இந்த விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தவும், ஏழை எளிய மக்களுக்கு மலிவு விலையில் தரமான அரிசி தடையின்றிக் கிடைக்கவும் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
Edited by Siva
அதிமுகவிலிருந்து விலகினார் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்: தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பு!
தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்பமாக, கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், முன்னாள் அமைச்சருமான எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் அதிமுகவிலிருந்து விலகுவதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். தனது பதவியையும் அவர் ராஜினாமா செய்துள்ளார். திமுகவுடன் இணைந்து ஆட்சி அமைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி முயற்சி செய்த செயலை தன்னால் எக்காரணத்தை கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று தனது நீண்ட விலகல் அறிக்கையில் அவர் மிக காரசாரமாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திமுக பிரமுகர் அரசகுமார் மோசடி: ரூ.200 கோடியைத் தாண்டும் பள்ளி அங்கீகார முறைகேடு!
தமிழகத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு தேவையான அரசு அங்கீகாரத்தை பெற்று தருவதாக கூறி, பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் திமுக பிரமுகர் அரசகுமார் சமீபத்தில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். ஆரம்பத்தில் இவர் தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் இருந்து சுமார் 100 கோடி ரூபாய் வரை சுருட்டியதாக தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. ஆனால், தற்போது தீவிரமடைந்துள்ள போலீஸ் விசாரணையில் இந்த மோசடியின் பின்னணியில் உள்ள அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகள் ஒவ்வொன்றாக வெளிவர தொடங்கியுள்ளன.