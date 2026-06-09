  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Reviving Jayalalithaa's Iconic Rainwater Harvesting Scheme: A Vital Task for the TVK Government
Written By
Last Updated : Tuesday, 9 June 2026 (08:29 IST)

அம்மா உணவகத்தை சரிசெஞ்சாச்சு.. அடுத்தது மழைநீர் சேமிப்பு திட்டம் தான்.. தவெக அரசு அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்குமா?

தமிழக வெற்றிக் கழகம்
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (08:26 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (08:29 IST)
google-news
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் கொண்டு வந்த அம்மா உணவகம் போன்றே, தமிழக மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திய மற்றொரு உன்னத திட்டம் 'மழைநீர் சேகரிப்புத் திட்டம்' ஆகும். 
 
நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட இத்திட்டம், இன்று பெரும்பாலான இடங்களில் பெயரளவிற்கே கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது; பல இடங்களில் அதுவும் இல்லை என்பதுதான் கசப்பான எதார்த்தம்.
 
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் கட்டடங்களிலும் இத்திட்டம் முறையாகவும், கட்டாயமாகவும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மிக விரைவாக உயர்த்த முடியும். தற்போதைய தவெக அரசு, அம்மா உணவகத்தை சரி செய்தது போல், தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் மழைநீர் சேமிப்பு திட்டத்திற்கு உடனடியாகப் புத்துயிர் கொடுத்து, மாநிலம் முழுவதும் இதனைப் பெரிய அளவில் விரிவாக்கம் செய்திட வேண்டும்.
 
 நீர் மேலாண்மையில் தவெக அரசு காட்டும் இந்த வேகம், தமிழகத்தின் வருங்காலத் தண்ணீர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய உதவும் மாற்று அரசியலின் முக்கிய அங்கமாக மாறும்.
 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

ஐபோனால் தான் பிறப்பு விகிதம் குறைந்ததா? 128 நாடுகளில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் அதிர்ச்சி முடிவு...

ஐபோனால் தான் பிறப்பு விகிதம் குறைந்ததா? 128 நாடுகளில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் அதிர்ச்சி முடிவு...உலகளவில் பிறப்பு விகிதம் குறைந்து வருவதற்கு மக்களின் வாழ்க்கைத்தரம் உயர்வது மட்டுமே காரணம் என்று கருதப்பட்ட நிலையில், தற்பொழுது ஐபோன் மற்றும் நவீன ஸ்மார்ட்போன்களின் வருகையே இதற்கு முக்கியக் காரணம் என்று இரண்டு புதிய ஆய்வுகள் அதிர்ச்சித் தகவலை வெளியிட்டுள்ளன.

34வது மாடியில் பிளாட் வாங்கிய நபர்.. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அந்த பில்டிங்கில் மொத்தமே 32 மாடி என்று.. ரியல் எஸ்டேட் மோசடி...

34வது மாடியில் பிளாட் வாங்கிய நபர்.. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அந்த பில்டிங்கில் மொத்தமே 32 மாடி என்று.. ரியல் எஸ்டேட் மோசடி...சீனாவின் ஷான்சி மாகாணத்தில் உள்ள சியான் நகருக்கு அருகே, 'ஷென்' என்ற நபர் கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வீடு வாங்க முன்பணம் செலுத்தி, ஏமாற்றமடைந்த விசித்திரமான ரியல் எஸ்டேட் மோசடி வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. சந்தை விலையை விட மிகக் குறைந்த விலையில் விற்கப்பட்டதால், அந்த கட்டிடத்தின் 34-ஆவது மாடியில் 90 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட ஒரு வீட்டை அவர் வாங்கியுள்ளார்.

ஒரே மாதத்தில் மின்சார துறையை சீரமைக்கும் தவெக அரசு.. இதை ஏன் 50 ஆண்டுகளில் திராவிட அரசுகள் செய்யவில்லை?

ஒரே மாதத்தில் மின்சார துறையை சீரமைக்கும் தவெக அரசு.. இதை ஏன் 50 ஆண்டுகளில் திராவிட அரசுகள் செய்யவில்லை?தமிழக வெற்றி கழகத்தின் புதிய ஆட்சியில், மின்சாரத்துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அதிரடி சீர்திருத்தங்கள் மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. தமிழக மின்வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, முதல்கட்டமாக 15,000 புதிய பணியிடங்களை விரைவாக நிரப்ப அரசு தற்பொழுது இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.

அம்மா உணவகத்தை சரிசெஞ்சாச்சு.. அடுத்தது மழைநீர் சேமிப்பு திட்டம் தான்.. தவெக அரசு அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்குமா?

அம்மா உணவகத்தை சரிசெஞ்சாச்சு.. அடுத்தது மழைநீர் சேமிப்பு திட்டம் தான்.. தவெக அரசு அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்குமா?மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் கொண்டு வந்த அம்மா உணவகம் போன்றே, தமிழக மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்திய மற்றொரு உன்னத திட்டம் 'மழைநீர் சேகரிப்புத் திட்டம்' ஆகும்.

உங்களுக்கும் திமுக அரசுக்கும் என்ன வித்தியாசம்.. மாரிதாஸ் கைது குறித்து சவுக்கு சங்கர்...

உங்களுக்கும் திமுக அரசுக்கும் என்ன வித்தியாசம்.. மாரிதாஸ் கைது குறித்து சவுக்கு சங்கர்...பிரபல அரசியல் விமர்சகர் சவுக்கு சங்கர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், மாரிதாஸ் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக தற்போதைய முதலமைச்சரை விமர்சித்து பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.