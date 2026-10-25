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  4. Revised Marriage Advance Rules for Tamil Nadu Govt Employees: Applications Allowed 180 Days Prior and Up to 60 Days Post Wedding
Written By SIVA SIVA

அரசு ஊழியர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: திருமண முன்பணம் ரூ.5 லட்சம் பெறுவதற்கான புதிய அரசாணை வெளியீடு!

Tamil Nadu Government Employees
Written By: SIVA
Updated: Sun, 25 Oct 2026 (09:15 IST)
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தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, திருமண முன்பணம் பெறுவதற்கான கால வரம்பு விதிமுறைகளில் முக்கிய திருத்தங்களை மேற்கொண்டு அரசாணை எண் 220-ஐ நிதித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக வெளியிடப்பட்ட அரசாணையின்படி  அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களின் பிள்ளைகளின் திருமணத்திற்கு ரூ.5,00,000 முன்பணமாக வழங்க ஆணையிடப்பட்டிருந்தது. எனினும், திருமணம் நடைபெறுவதற்கு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு மட்டுமே இதற்காக விண்ணப்பிக்க முடியும் என்ற நிபந்தனை அமலில் இருந்தது.
 
தற்போது கொண்டுவரப்பட்டுள்ள புதிய திருத்தத்தின்படி, அரசு ஊழியர்கள் திருமண தேதிக்கு 180 நாட்களுக்கு அதாவது 6 மாதங்களுக்கு முன்பிருந்தே முன்பணத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், குடும்பச் சூழல் அல்லது தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் திருமணத்திற்கு முன் விண்ணப்பிக்கத் தவறியவர்கள், திருமணம் முடிந்த நாளிலிருந்து 60 நாட்கள் வரை விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க விலக்கு அளிக்கப்பட்டு அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த அதிரடி நடவடிக்கை தாமதங்கள் காரணமாகத் தகுதியுள்ள ஊழியர்கள் பலனை இழப்பதைத் தடுத்து, அரசுப் பணியாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
 
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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