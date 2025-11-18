செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (08:46 IST)

SIR பணிகளுக்கு வருவாய் துறை ஊழியர்கள் வரவில்லை.. புறக்கணிப்பு நடவடிக்கையால் பரபரப்பு..!

கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தில் SIR பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த பணிகள் கூடுதல் சுமையாக இருப்பதால் அவற்றை புறக்கணிக்க இருப்பதாக வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தனர்.
 
படிவங்கள் பெறுதல், இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தல், SIR ஆய்வு குழு கூட்டங்கள் என வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பான அனைத்து பணிகளும் புறக்கணிக்கப்படுவதாக வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
 
பணி நெருக்கடி இருப்பதாக வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சீர்திருத்த பணிகளுக்கு உரிய கால அவகாசம் வழங்க வலியுறுத்தி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
 
இருப்பினும், மற்ற துறைகளின் ஊழியர்கள் இந்த பணிகளை செய்து வருவதாக தெரிகிறது.
 
Edited by Siva

