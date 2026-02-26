தவெகவில் இருந்து மீண்டும் அதிமுகவுக்கு தாவும் நிர்வாகிகள்? செங்கோட்டையனும் செல்கிறாரா?
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த அதிமுகவின் முன்னாள் நிர்வாகிகள் மீண்டும் தாய் கழகத்திற்கே திரும்பத் தயாராக இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சூலூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், அதிமுகவில் கிடைக்கும் மரியாதையும் பதவியும் வேறு எங்கும் கிடைக்காது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்துவிட்டனர் என்றார்.
சமீபத்தில் அதிமுகவின் மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன், வி.எஸ். பாபு, மற்றும் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் உள்ளிட்ட பலர் விஜய்யின் தவெகவில் இணைந்தனர். இந்நிலையில், அவர்கள் மீண்டும் அதிமுகவுக்கு வர விரும்புவதாகவும், உரிய மரியாதை அளித்தால் இணையத் தயார் என தூது விட்டுள்ளதாகவும் வேலுமணி கூறியுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நடிகர் விஜய் தனது பட வெளியீட்டிற்காக எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்க தாமே உதவியதாகவும் அவர் நினைவு கூர்ந்தார். 2026 தேர்தலுக்கு முன்னதாக நிகழும் இந்த நிர்வாகிகள் இடமாற்றம் கூட்டணி கணக்குகளை மாற்றியமைக்க வாய்ப்புள்ளது.
