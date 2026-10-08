தமிழில் வருகிறது ரிபப்ளிக் செய்தி சேனல்.. அர்னாப் கோஸ்வாமி தகவல்..
பிரபல ஊடக நிறுவனமான ரிபப்ளிக் மீடியா நெட்வொர்க் , தனது ஊடக பயணத்தை அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்து செல்லும் வகையில் 'ரிபப்ளிக் தமிழ்' என்ற புதிய செய்தித் தொலைக்காட்சியை தமிழகத்தில் தொடங்கவுள்ளது. ஆங்கிலம், இந்தி, பெங்காலி மற்றும் கன்னட மொழிகளை தொடர்ந்து, தற்போது தமிழ் ஊடகத் துறையிலும் காலடி எடுத்து வைக்கிறது.
இப்புதிய செய்தி சேனலுக்காக, ஆரம்ப நிலை அனுபவம் முதல் 20 ஆண்டுகள் வரை அனுபவமிக்க பல்வேறு ஊடகப் பணியாளர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகளையும் அந்நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கான விபரங்களை நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ சமர்ப்பிக்கலாம்.
முன்னதாக நேரலை விவாத நிகழ்ச்சியொன்றில் பேசிய தலைமை ஆசிரியர் அர்னாப் கோஸ்வாமி, தேசியவாத அணுகுமுறைக்குத் தமிழக மக்களிடையே கிடைத்துள்ள பெரும் வரவேற்பை குறிப்பிட்டு, புதிய தமிழ் சேனல் தொடங்குவது குறித்து சுட்டிக்காட்டியிருந்தார்.
தமிழகத்தின் தற்போதைய மாறுபட்ட அரசியல் சூழ்நிலையில், இந்த புதிய சேனல் ஒரு மாற்று ஊடகப் பார்வையை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திராவிட அரசியல் ஆதரவு ஊடகங்களுக்குப் போட்டியாக அமையும் எனக் கருதப்படும் இச்சேனல், வரும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கப்படலாம் என்றும் பேசப்படுகிறது.