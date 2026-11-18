சென்னையின் அடையாளமே மாறுகிறது.. வேற லெவலில் மாற போகும் நேரு இன்டோர் ஸ்டேடியம்...
தமிழ்நாடு அரசின் பொதுப்பணித்துறை சார்பில், சென்னை செப்பாக்கம் வட்டத்திற்குட்பட்ட ஜவகர்லால் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தை நவீனப்படுத்தும் மற்றும் மேம்படுத்தும் பணிகளுக்கான டெண்டர் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த அரங்கத்திற்கு சிறப்பு வாய்ந்த கட்டடக்கலை, பொறியியல் மற்றும் திட்ட மேலாண்மை ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காகத் தகுதியான கட்டடக்கலை நிறுவனங்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இந்த ஈ-டெண்டரில் கலந்துகொள்ள விரும்பும் நிறுவனங்கள், இந்தியாவில் உள்ள கட்டடக்கலை மன்றத்தில் பதிவு செய்துள்ள முன்னணி நிறுவனங்களாக இருக்க வேண்டும். இதற்கான எர்னஸ்ட் மணி டெபாசிட் தொகை ரூ.1,00,000/- என ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆன்லைன் மூலமாக டெண்டரைச் சமர்ப்பிக்கக் கடைசி நாளாக 21.12.2026 அன்று பிற்பகல் 3.00 மணி வரை அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த மேலதிக விபரங்களை அறிய விரும்பும் நிறுவனங்கள் https://tntenders.gov.in மற்றும் https://tntenders.gov.in) என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தை பார்வையிடலாம்.