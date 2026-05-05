செவ்வாய், 5 மே 2026
  செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : செவ்வாய், 5 மே 2026 (17:05 IST)

அரசு அலுவலகங்களில் பெரியார், ஸ்டாலின் புகைப்படங்கள் அகற்றமா? முதல்முறையாக அண்ணா போட்டோவும் அகற்றம்..

தமிழக அரசு அலுவலகங்களில் திராவிட இயக்க தலைவர்களின் புகைப்படங்கள் அகற்றப்படுவது குறித்த செய்தி தற்போது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. 
 
பொதுவாக, தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்போது முந்தைய முதலமைச்சரின் புகைப்படங்கள் அகற்றப்பட்டு, புதிய முதலமைச்சரின் புகைப்படங்கள் வைக்கப்படுவது வழக்கம்.
 
இருப்பினும், தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா ஆகியோரின் புகைப்படங்கள் சித்தாந்தங்களை கடந்து அனைத்து அரசு அலுவலகங்களிலும் நிரந்தரமாக இடம்பெற்றிருக்கும். 
 
திமுக அல்லது அதிமுக என எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும், அண்ணாவின் புகைப்படம் அகற்றப்படுவதில்லை. ஆனால், தற்போது சில இடங்களில் பெரியார் மற்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆகியோரின் புகைப்படங்களுடன் சேர்த்து, முதல்முறையாக அண்ணாவின் புகைப்படமும் அகற்றப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படும் தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நிர்வாக காரணங்களா அல்லது அரசியல் உள்நோக்கமா என்பது குறித்த தெளிவான விளக்கம் இன்னும் வெளிவரவில்லை. தமிழக அரசியலின் அடித்தளமான திராவிட அடையாளங்கள் மாற்றப்படுகிறதா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. இது தொண்டர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அரசு தரப்பிலிருந்து இதற்கு முறையான விளக்கம் அளிக்கப்படுமா என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

