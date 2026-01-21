குளிர்பான விளம்பரத்தில் நடிக்க இவ்வளவு கோடியா?!.. ஸ்கெட்ச் போட்ட அஜித்!...
நடிகர் அஜித்குமாருக்கு சிறுவயதிலிருந்தே பைக் மற்றும் கார் ரேஸ்களில் அதிக ஆர்வம் உண்டு. 90களில் அவர் சினிமாவில் நடித்துக் கொண்டிருந்தபோது பல பைக் ரேஸ்களிலும் கலந்து கொண்டார். ஆனால் திருமணத்திற்கு பின் மனைவி ஷாலினி சொன்னதை கேட்டுக் கொண்டதால் அவர் எந்த ரேஸிலும் கலந்து கொள்ளவில்லை
.
அதேநேரம் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக துபாய், ஐரோப்பிய நாடுகள் மற்றும் மலேசியா போன்ற நாடுகளில் நடைபெற்ற பல கார் ரேஸ் போட்டிகளிலும் அஜித்தின் அனி கலந்துகொண்டது. இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் தொடர்ந்து சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வருகிறது.
இந்நிலையில்தான் அஜித் ஒரு குளிர்பான விளம்பரத்தில் நடித்தது சர்ச்சையாக மாறியிருக்கிறது. Campa Cola Engery என்கிற இந்த குளிர்பான நிறுவனம் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமானது. மக்களின் உடல்நலத்தை கெடுக்கும் ஒரு குளிர்பான விளம்பரத்தில் அஜித் எப்படி நடிக்கலாம் என சமூக ஆர்வலர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பொங்கி வருகிறார்கள்.
ஆனால் அதன் பின்னணி என்ன என்பது இப்போது தெரிய வந்திருக்கிறது. இந்நிலையில்தான், அஜித் ஏன் அந்த விளம்பரத்தில் நடித்தார் என்பதற்கான காரணம் தற்போது தெரிய வந்திருக்கிறது.
அஜித்தின் கார் ரேசிங் அணிக்கு ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் எனர்ஜி டிரிங்க் பிராண்ட்டான கேம்பா எனர்ஜி நிறைய முதலீடு செய்துள்ளது. கார் ரேஸில் ஒரு சீசனை நடத்த 25 கோடி முதல் 40 கோடி வரை அஜித்துக்கு செலவாகும் என்கிற நிலையில் அதில் பாதி தொகையை ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் கொடுத்து விடுகிறதாம் அதனால்தான் அந்த நிறுவனத்தின் குளிர்பான விளம்பரத்தில் அஜித் நடித்திருக்கிறார் என செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.