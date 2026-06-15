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ரெட் ஜெயண்ட்ல்ல இருந்து மாசத்துக்கு 4 படம் வருமே.. இந்த மாசம் ஏன் வரல்ல.. ஏன்னா இது தவெக ஆட்சி: ஆதவ் அர்ஜூனா
திமுக ஆட்சியில் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் வாராவாரம் படங்களை வெளியிட்டு ஒட்டுமொத்த சினிமாத்துறையையும் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்ததாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சித்துள்ளார். சமீபத்திய பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய அவர், கடந்த நான்கு வாரங்களாக இந்த நிறுவனம் எங்கே போனது என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார்.
திரைத்துறையில் நிலவி வந்த மறைமுக ஏகபோக ஆதிக்கத்திற்கு தற்போதைய அரசியல் சூழல் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், "இனிமேல் யாரையும் மிரட்ட முடியாது, மிரட்டி படங்களை வாங்கவோ அல்லது தியேட்டர்களை கட்டுப்படுத்தவோ முடியாது" என்று ஆவேசமாக தெரிவித்தார். அதிகார பலத்தை பயன்படுத்தி சினிமா தயாரிப்பாளர்களையும் விநியோகஸ்தர்களையும் அச்சுறுத்தும் காலம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டதாக அவரது பேச்சு அமைந்திருந்தது.
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவின் இந்த அதிரடி விமர்சனம் அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திமுகவின் கூட்டணி மற்றும் திரைத்துறை ஆதிக்கம் குறித்து எழுப்பப்பட்டுள்ள இந்த குற்றச்சாட்டு, வரும் நாட்களில் பெரும் விவாதங்களை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva
வாழைப்பழங்களை அரசே ஏற்றுமதி செய்ய ஏற்பாடு.. விவசாயிகளிடம் இருந்து நேரடி கொள்முதல்...
இந்தியாவின் முன்னணி வாழைப்பழம் உற்பத்தி செய்யும் மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழகம் திகழ்கிறது. இன்றைய முன்னணீ நாளிதழின் தலைப்பு செய்தியாக, தமிழக வெற்றி கழக அரசின் மிக முக்கியமானதொரு வேளாண்மை திட்டம் முன்னிறுத்தப்பட்டுள்ளது. வாழைப்பழங்களை உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதற்காக, விவசாயிகளிடம் இருந்து நேரடியாக சுமார் 5 லட்சம் கிலோ வாழைப்பழங்களை கொள்முதல் செய்ய தவெக அரசு புதிய அதிரடி முயற்சியை கையில் எடுத்துள்ளது.
புதிய விடியலை நோக்கி சுழலும் விஜய் அரசு: அரசியல் விமர்சகர் பெருமாள் மணி பாராட்டு!
தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி அமைந்து ஒரு மாதம் கடந்திருக்கலாம், முழு அமைச்சரவையும் பொறுப்பேற்று வெறும் 10 வேலை நாட்கள் தான் ஆகிறது. ஆனால், அதற்குள்ளாகவே தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தையும் நம்பிக்கையையும் விதைத்துள்ளது. "வாழ்த்துகள் திரு. விஜய்! நீங்கள் தான் புதிய விடியல் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய நம்பிக்கை" என அரசியல் விமர்சகர் பெருமாள் மணி மனதார வாழ்த்தியுள்ளார்.
ரெட் ஜெயண்ட்ல்ல இருந்து மாசத்துக்கு 4 படம் வருமே.. இந்த மாசம் ஏன் வரல்ல.. ஏன்னா இது தவெக ஆட்சி: ஆதவ் அர்ஜூனா
திமுக ஆட்சியில் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் வாராவாரம் படங்களை வெளியிட்டு ஒட்டுமொத்த சினிமாத்துறையையும் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்ததாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சித்துள்ளார். சமீபத்திய பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய அவர், கடந்த நான்கு வாரங்களாக இந்த நிறுவனம் எங்கே போனது என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார்.
எலான் மஸ்க் இடம் வெல்டராக வேலை பார்த்தவர் இன்று கோடீஸ்வரர்.. இந்த மேஜிக் எப்படி நடந்தது?
விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான ஸ்பேஸ்எக்ஸ் பங்குச்சந்தையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க சாதனை படைத்ததை தொடர்ந்து, அந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள் ஒரே நாளில் கோடீஸ்வரர்களாக மாறியுள்ளனர். நாஸ்டாக் சந்தையில் ஏற்பட்ட இந்த மாபெரும் எழுச்சி, சாதாரண தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையையே தலைகீழாக மாற்றியமைத்துள்ளது.
14 நாட்களில் 1,328 பேர் பழைய குற்றவாளிகள் கைது, இன்னும் கைது தொடரும்..! டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால்
தமிழகத்தில் குற்ற செயல்களை கட்டுப்படுத்தவும், போதைப்பொருள் புழக்கத்தை முற்றிலுமாக ஒழிக்கவும் காவல்துறை தீவிரமான அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த 14 நாட்களில் மட்டும் மாநிலம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட அதிரடி சோதனைகளில் 1,328 ரவுடிகள் மற்றும் பழைய குற்றவாளிகள் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.