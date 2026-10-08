பேருந்தில் பெண்களுக்கு இலவசம்.. ஆண்களுக்கு கட்டண குறைப்பு.. இதுதாண்டா மாற்றம்...!
தமிழகத்தில் மகளிருக்கான 'வெற்றிப் பயணம்' இலவசப் பேருந்து திட்டத்தை மேலும் விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், போக்குவரத்துத் துறை ஒரு சிறப்பான நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. சாதாரணப் பேருந்துகள் குறைவாக இயங்கும் பகுதிகளில், பெண்களுக்கு இலவசப் பயண வாய்ப்பு கிடைக்காமல் சிரமத்திற்குள்ளாகி வந்த நிலையைக் கண்டறிந்து அரசு இந்த அதிரடி முடிவை மேற்கொண்டுள்ளது.
இதன்படி, எக்ஸ்பிரஸ் மற்றும் எல்.எஸ்.எஸ் போன்ற உயர் கட்டணப் பேருந்துகள் பல, தற்போது சாதாரணப் பேருந்துகளாக வகை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக, நெல்லை மாவட்டத்தில் சாதாரணப் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை 70-லிருந்து 100 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, கடலூர் மாவட்டத்தில் 88 புதிய மற்றும் வகை மாற்றப்பட்ட புறநகர்ப் பேருந்துகள் தற்போது சாதாரண நகரப் பேருந்துகளாக மாற்றப்பட்டு மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு இயக்கி வரப்படுகின்றன.
அரசு எடுத்த இந்த தொலைநோக்கு நடவடிக்கையால் பெண்களுக்கு இலவசப் பயண வசதி அதிகரித்துள்ளதோடு மட்டுமல்லாமல், ஆண்களுக்கும் மறைமுகமாகப் பெரும் பொருளாதார நன்மை கிடைத்துள்ளது.
தனியாக ஆண்களுக்குக் கட்டணத்தைக் குறைக்காவிட்டாலும், சாதாரணப் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால், அவற்றில் பயணிக்கும் ஆண்களுக்கும் குறைவான சாதாரணக் கட்டணமே வசூலிக்கப்படுகிறது. இதனால் பயணக்கட்டணம் இயல்பாகவே குறைந்துள்ளது. அரசின் இந்த ஒரே சீர்திருத்த முடிவு, பெண்களுக்கு மட்டுமன்றி ஒட்டுமொத்த பொதுமக்களின் பயணச் சுமையையும் கணிசமாகக் குறைத்துள்ளது.