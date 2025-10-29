புதன், 29 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (10:46 IST)

இளம்பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற பைக் டாக்சி டிரைவர்.. கணவரின் தந்திரமான சம்பவம்..!

இளம்பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற பைக் டாக்சி டிரைவர்.. கணவரின் தந்திரமான சம்பவம்..!
சென்னையில், ரேபிடோ பைக் டாக்சியில் பயணித்த திரிபுராவை சேர்ந்த 21 வயது இளம்பெண் ஒருவரிடம், ஓட்டுநர் சிவக்குமார் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மதுரவாயலில் இருந்து பள்ளிக்கரணைக்கு அழைத்து சென்ற ஓட்டுநர் சிவக்குமார், பயணத்தின்போது, போரூர் சுங்கச் சாவடி அருகே வண்டியை நிறுத்திவிட்டு, அப்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டார்.
 
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த பெண் உடனடியாக தனது கணவருக்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் தகவல் அனுப்பினார். உஷாரான அவரது கணவர், ஓட்டுநரை தொடர்புகொண்டு, மனைவியை எம்.எம்.டி.ஏ. காலனிக்கு அழைத்து வர சொல்லி தந்திரமாக வரவழைத்தார். அங்கு காத்திருந்த பெண்ணின் கணவர் மற்றும் உறவினர்கள் ஓட்டுநரை பிடித்து வானகரம் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
 
இதையடுத்து, பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட ஓட்டுநர் சிவக்குமார் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். பைக் டாக்சியில் பயணிக்கும் பெண்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் எனப் போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

அசாமில் மட்டும் 'SIR' நடவடிக்கை இல்லாதது ஏன்? ஜோதிமணி எம்பி கேள்வி..!

அசாமில் மட்டும் 'SIR' நடவடிக்கை இல்லாதது ஏன்? ஜோதிமணி எம்பி கேள்வி..!கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மாவட்ட வளர்ச்சி குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த கரூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி, பல்வேறு அரசியல் மற்றும் நிர்வாக குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார்.

மெலிஸா புயலால் ஜமைக்காவில் கடும் சேதம்.. கியூபாவை நோக்கி நகர்வதால் மக்கள் அச்சம்..!

மெலிஸா புயலால் ஜமைக்காவில் கடும் சேதம்.. கியூபாவை நோக்கி நகர்வதால் மக்கள் அச்சம்..!மத்திய அமெரிக்க கடற்பகுதியில் உருவான வரலாற்றில் வலிமையான 'மெலிஸா' புயல், மூன்றாம் நிலை தீவிரத்துடன் ஜமைக்காவின் வடக்கு கடற்கரையை தாக்கியது. இதனால் தென்மேற்கு ஜமைக்காவில் வீடுகள், மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட கட்டிடங்கள் கடுமையான சேதத்தை சந்தித்துள்ளன.

இன்று வேகமாக உயர்ந்த தங்கம்.. மீண்டும் உச்சம் தொடுமா? - இன்றைய விலை நிலவரம்!

இன்று வேகமாக உயர்ந்த தங்கம்.. மீண்டும் உச்சம் தொடுமா? - இன்றைய விலை நிலவரம்!நேற்று ரூ3 ஆயிரம் வரை விலை வீழ்ச்சி அடைந்த தங்கம் இன்று சற்று விலை வேகமாகவே உயர்ந்துள்ளது.

2 வாரம் லீவு எடுத்த மழை! அப்புறம் தொடங்கப்போகும் அதிரடி!

2 வாரம் லீவு எடுத்த மழை! அப்புறம் தொடங்கப்போகும் அதிரடி!வடகிழக்கு பருவமழையால் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை கொட்டி வரும் நிலையில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மழைப்பொழிவு குறையும் என கூறப்படுகிறது

சீனாவை அடக்க புது ப்ளான்! ஜப்பானோடு கைக்கோர்த்த அமெரிக்கா! - என்ன டீலிங் தெரியுமா?

சீனாவை அடக்க புது ப்ளான்! ஜப்பானோடு கைக்கோர்த்த அமெரிக்கா! - என்ன டீலிங் தெரியுமா?அரசு முறை பயணமாக ஆசிய நாடுகள் வந்து அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், ஜப்பானுடன் ஏற்படுத்தியுள்ள புதிய ஒப்பந்தங்கள் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com