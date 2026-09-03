அரசியலில் இருந்து முழுமையாக விலகிய டாக்டர் ராமதாஸ்.. போர்டு வைத்து தொண்டர்களுக்கு அறிவிப்பு..
பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ச.ராமதாஸ், தான் அரசியல் துறவறம் மேற்கொண்டுள்ளதால் தன்னை சந்திக்க வருபவர்கள் அரசியல் குறித்து பேச வேண்டாம் என்று மீண்டும் அறிவுறுத்தியுள்ளார். இதற்காக தைலாபுரம் தோட்டத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பு பதாகையும் தற்போது அரசியல் வட்டாரங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
பாமகவில் அதிகாரம் தொடர்பாக ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு, கட்சிக்குள் நிர்வாக ரீதியான பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தியது. இருவரும் தனித்தனியாக கட்சிப் பணிகளை மேற்கொண்டதால் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் மத்தியில் குழப்பமும் அதிருப்தியும் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு பிறகு அன்புமணி தனது குடும்பத்துடன் தைலாபுரம் தோட்டத்துக்கு சென்று ராமதாஸ் மற்றும் சரஸ்வதி தம்பதியிடம் ஆசி பெற்றார். இதையடுத்து தந்தை–மகன் இடையேயான பிரச்னை முடிவுக்கு வந்ததாக கூறப்பட்டது.
பின்னர் ஜூலை 25-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தனது பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ராமதாஸ், தான் அரசியலில் இருந்து விலகி அரசியல் துறவறம் மேற்கொள்வதாகவும், கட்சிப் பணிகளை அன்புமணி கவனிப்பார் என்றும் தெரிவித்தார்.
தற்போது தைலாபுரம் தோட்டத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில், ராமதாஸ் அரசியல் துறவறம் மேற்கொண்டுள்ளதால் பார்வையாளர்கள் அரசியல் பேச வேண்டாம் என்றும், தினமும் காலை 10 மணி முதல் நண்பகல் 12 மணி வரை அவரை சந்திக்கலாம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ராமதாஸ் தனது அரசியல் விலகல் முடிவில் உறுதியாக இருப்பது மீண்டும் வெளிப்பட்டுள்ளது.
Edited by Siva