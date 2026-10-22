எல். முருகன் ராஜினாமா செய்ததால் காலியான ராஜ்யசபா எம்பி பதவி.. தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு..
முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் தனது ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் காலியாக உள்ள மாநிலங்களவை இடத்திற்கான இடைத்தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிக்கை வரும் அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நவம்பர் 2-ஆம் தேதி வரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அதனை தொடர்ந்து, நவம்பர் 3-ஆம் தேதி வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நடைபெறும் என்றும், மனுக்களை வாபஸ் பெற நவம்பர் 5-ஆம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்தியப் பிரதேச மாநிலங்களவை இடத்திற்கு நவம்பர் 12-ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும். அன்றைய தினமே மாலை 5 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடத்தப்பட்டு, நவம்பர் 16-க்குள் தேர்தல் பணிகள் அனைத்தும் முழுமையாக முடிக்கப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
எல். முருகனின் ராஜினாமா காரணமாக இந்த இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.