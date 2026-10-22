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Written By SIVA SIVA

எல். முருகன் ராஜினாமா செய்ததால் காலியான ராஜ்யசபா எம்பி பதவி.. தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு..

எல். முருகன்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 22 Oct 2026 (11:00 IST)
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முன்னாள் மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன் தனது ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் காலியாக உள்ள மாநிலங்களவை இடத்திற்கான இடைத்தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிக்கை வரும் அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நவம்பர் 2-ஆம் தேதி வரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அதனை தொடர்ந்து, நவம்பர் 3-ஆம் தேதி வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நடைபெறும் என்றும், மனுக்களை வாபஸ் பெற நவம்பர் 5-ஆம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மத்தியப் பிரதேச மாநிலங்களவை இடத்திற்கு நவம்பர் 12-ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறும். அன்றைய தினமே மாலை 5 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடத்தப்பட்டு, நவம்பர் 16-க்குள் தேர்தல் பணிகள் அனைத்தும் முழுமையாக முடிக்கப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. 
 
எல். முருகனின் ராஜினாமா காரணமாக இந்த இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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