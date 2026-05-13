Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 13 May 2026 (12:44 IST)

ஒருவர் கூட என்னைக் கண்டுகொள்ளவில்லை; ரஜினிகாந்த்

Rajinikanth
Publish: Wed, 13 May 2026 (12:44 IST) Updated: Wed, 13 May 2026 (12:47 IST)
இந்தியத் திரையுலகின்  உச்ச நட்சத்திரமாக விளங்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், தனது ஆன்மீகத் தேடல் குறித்துப் பல சுவாரசியமான தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். குறிப்பாக, பெங்களூருவில் உள்ள 'வாழும் கலை' ஆசிரமத்தில் தனது 'ஈகோ' முற்றிலும் மறைந்த ஒரு தருணத்தைப் பற்றி அவர் பேசியுள்ள விஷயம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
 

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கரின் ஆசிரமத்திற்குச் சென்ற அனுபவம் குறித்துப் பேசிய ரஜினிகாந்த், "நான் முதலில் அங்கு சென்றபோது வெறும் இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே தங்கத் திட்டமிட்டிருந்தேன். ஆனால், அங்கிருந்த அமைதி மற்றும் சூழல் என்னைப் பிணைத்துக்கொண்டதால், 15 நாட்கள் அங்கேயே தங்கிவிட்டேன். அங்கு நூற்றுக்கணக்கான பசுக்கள் மற்றும் குதிரைகள் இருந்தன. அதில் ஒரு குதிரையின் பெயர் 'ரஜினி' என்று வைக்கப்பட்டிருந்தது எனக்குப் பெரும் ஆச்சரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தந்தது," என்றார்.
 
தொடர்ந்து  பேசிய அவர்,  ஒருநாள் குருதேவ் என்னைப் பொது மக்களையும் பக்தர்களையும் சந்திக்கும் இடத்திற்கு வருமாறு அழைத்தார். நான் முதலில் தயங்கினேன். 'என்னைப் பார்த்தால் ரசிகர்கள் சூழ்ந்து கொள்வார்கள், அது மற்றவர்களுக்கு இடையூறாக இருக்கும்' என்று நினைத்து மறுத்தேன். ஆனால், குருதேவ் கட்டாயம் வருமாறு கூறினார். 
 
 நானும் ஒரு பெரிய நடிகர் என்ற மிதப்பில், ரசிகர்களுக்கு ஆட்டோகிராப் போடவும் புகைப்படம் எடுக்கவும் தயாராக மனநிலையை வளர்த்துக் கொண்டு சென்றேன். அங்கு ஆயிரக்கணக்கானோர் இருந்தனர், அதில் பலர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். ஆனால் ஆச்சரியம் என்னவென்றால், அங்கு ஒருவர்கூட என்னைத் திரும்பிப் பார்க்கவில்லை. நான் கையை அசைத்தும் யாரும் என்னைக் கண்டுகொள்ளவில்லை. புகைப்படம், ஆட்டோகிராப் என எதையும் யாரும் கேட்கவில்லை. 
 
இந்தச் சம்பவம் தனது மனநிலையை மாற்றியதாகக் குறிப்பிட்ட ரஜினி, சினிமா மூலம் கிடைத்த பிரபல்யத்தை விட ஆன்மீகம் கொடுக்கும் சக்தி மிகப்பெரியது என்பதை அன்று உணர்ந்தேன். இது என் ஈகோவை முற்றிலுமாக நொறுக்கியது. திரையுலகப் புகழ் என்பது தற்காலிகமானது, ஆனால் ஆன்மீக பலம் மட்டுமே ஒருவருக்கு உண்மையான அமைதியைத் தரும்," என்று உணர்ச்சிப்பூர்வமாகத் தெரிவித்தார்.
