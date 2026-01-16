வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026
வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (08:35 IST)

‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு ராகுல் காந்தி குரல் கொடுத்ததன் அரசியல் பின்னணி இதுவா?

விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ திரைப்பட தணிக்கை விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தி வெளிப்படையாக ஆதரவு தெரிவித்திருப்பது, தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய திருப்பத்தை உருவாக்கியுள்ளது. வெறும் ஒரு திரைப்படத்திற்கான ஆதரவாக இதை பார்க்காமல், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான ஒரு முக்கிய நகர்வாகவே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
இதன் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய அரசியல் மாற்றங்கள்:
 
மாநில அளவில் மட்டும் விவாதிக்கப்பட்ட விஜய்யின் அரசியல் நுழைவை, ராகுல் காந்தியின் ஆதரவு தேசிய அரசியலின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. இதன் மூலம் விஜய்யை ஒரு 'பாதிக்கப்பட்ட போராளி'யாக பிம்பப்படுத்த காங்கிரஸ் உதவியுள்ளது.
 
திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ், 'கூட்டணி ஆட்சி' மற்றும் 'அதிகாரப் பகிர்வு' விவகாரத்தில் திமுகவிடம் பிடி கொடுக்காமல் உள்ளது. விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதன் மூலம், தங்களுக்கு ஒரு மாற்று வழி இருப்பதை திமுக தலைமைக்கு காங்கிரஸ் உணர்த்தியுள்ளது.
 
பாஜகவின் தணிக்கை கெடுபிடிகளை எதிர்க்கும் பொதுவான புள்ளியில் விஜய்யும் ராகுலும் இணைந்துள்ளனர். இது மதச்சார்பற்ற வாக்குகள் சிதறாமல் தவெக - காங்கிரஸ் பக்கம் திரும்புவதற்கு வழிவகுக்கும்.
 
விஜய்யின் ரசிகர் பலமும், ராகுல் காந்தியின் அரசியல் பிம்பமும் இணைந்தால், அது மிகப்பெரிய அளவில் இளைஞர் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களை ஈர்க்கும் சக்தியாக மாறும்.
 
இந்த ஆதரவு ஒருவேளை தேர்தலுக்கு முந்தைய கூட்டணியாக மாறினால், அது தமிழகத்தின் பாரம்பரிய திராவிட அரசியலில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
