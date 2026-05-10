விஜய்யின் பதவியேற்பு விழா: ராகுல் காந்தியின் வருகையும் அதிர வைக்கும் அரசியல் நகர்வுகளும்!\
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இன்று ஒரு புதிய அத்தியாயம் எழுதப்படுகிறது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் விழா சென்னை நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் கோலாகலமாக நடைபெறுகிறது. இந்த சூழலில், இவ்விழாவின் மிக முக்கிய நிகழ்வாக மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி சென்னை வந்தடைந்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த தேர்தல் பிரச்சாரங்களின் போது, திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுடன் ஒரே மேடையில் தோன்றுவதை தவிர்த்து வந்த ராகுல் காந்தி, இன்று விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவில் அவருடன் மேடையை பகிர்ந்து கொள்கிறார். இது தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது.
ஸ்டாலினை புறக்கணித்துவிட்டு விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி முக்கியத்துவம் அளிப்பது, வருங்காலங்களில் உருவாகப்போகும் ஒரு மாபெரும் கூட்டணி மாற்றத்திற்கான வலுவான சமிக்ஞையாகவே அரசியல் விமர்சகர்களால் பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த விழாவில் ராகுல் காந்தியுடன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் எம்.எல்.ஏக்கள் உள்ளிட்ட முன்னணி தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.
திராவிட அரசியலின் கோட்டையாக திகழும் தமிழகத்தில், ஒரு புதிய கட்சியின் தலைவர் முதலமைச்சராக பதவியேற்பதும், அவருக்கு தேசிய அளவிலான தலைவர்கள் மற்றும் இடதுசாரிகள் ஆதரவு தெரிவிப்பதும் தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
