ஞாயிறு, 10 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : ஞாயிறு, 10 மே 2026 (08:52 IST)

விஜய்யின் பதவியேற்பு விழா: ராகுல் காந்தியின் வருகையும் அதிர வைக்கும் அரசியல் நகர்வுகளும்!\

விஜய்யின் பதவியேற்பு விழா: ராகுல் காந்தியின் வருகையும் அதிர வைக்கும் அரசியல் நகர்வுகளும்!\
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இன்று ஒரு புதிய அத்தியாயம் எழுதப்படுகிறது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பதவியேற்கும் விழா சென்னை நேரு உள்விளையாட்டரங்கில் கோலாகலமாக நடைபெறுகிறது. இந்த சூழலில், இவ்விழாவின் மிக முக்கிய நிகழ்வாக மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி சென்னை வந்தடைந்துள்ளார்.
 
நடந்து முடிந்த தேர்தல் பிரச்சாரங்களின் போது, திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுடன் ஒரே மேடையில் தோன்றுவதை தவிர்த்து வந்த ராகுல் காந்தி, இன்று விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவில் அவருடன் மேடையை பகிர்ந்து கொள்கிறார். இது தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது. 
 
ஸ்டாலினை புறக்கணித்துவிட்டு விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி முக்கியத்துவம் அளிப்பது, வருங்காலங்களில் உருவாகப்போகும் ஒரு மாபெரும் கூட்டணி மாற்றத்திற்கான வலுவான சமிக்ஞையாகவே அரசியல் விமர்சகர்களால் பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த விழாவில் ராகுல் காந்தியுடன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் மற்றும் முஸ்லீம் லீக் எம்.எல்.ஏக்கள் உள்ளிட்ட முன்னணி தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர். 
 
திராவிட அரசியலின் கோட்டையாக திகழும் தமிழகத்தில், ஒரு புதிய கட்சியின் தலைவர் முதலமைச்சராக பதவியேற்பதும், அவருக்கு தேசிய அளவிலான தலைவர்கள் மற்றும் இடதுசாரிகள் ஆதரவு தெரிவிப்பதும் தமிழக அரசியலில் பெரும் திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

ஆளுநருடன் சந்திப்பு!.. 11ம் தேதி முதல்வராகிறார் விஜய்?!. பரபரப்பு அப்டேட்.

ஆளுநருடன் சந்திப்பு!.. 11ம் தேதி முதல்வராகிறார் விஜய்?!. பரபரப்பு அப்டேட்.விஜயின் தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் , இந்திய கம்யூனிஸ்ட் , மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் விடுதலை சிறுத்தை, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என எல்லா கட்சிகளும் ஆதரவு கொடுத்துவிட்ட நிலையில் தவெகவிற்கு தற்போது 120 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கிறார்கள்.

ஆளுநர் - விஜய் சந்திப்பு இல்லை? தமிழக அரசியலில் உச்சகட்ட பரபரப்பும், அடுத்தகட்ட நகர்வுகளும்!

ஆளுநர் - விஜய் சந்திப்பு இல்லை? தமிழக அரசியலில் உச்சகட்ட பரபரப்பும், அடுத்தகட்ட நகர்வுகளும்!தமிழக சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் முடிய இன்னும் சில மணிநேரங்களே உள்ள நிலையில், தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பதற்றத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது. 120 எம்.எல்.ஏ-க்களின் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோருவதற்காக தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் இன்று ஆளுநரை சந்திக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். இதற்காக அவர் தனது இல்லத்திலிருந்து ஆளுநர் மாளிகைக்கு புறப்பட்டு சென்றார். ஆனால், எதிர்பாராத திருப்பமாக ஆளுநர் அர்லேகர் கேரளா புறப்பட்டு சென்றதால், இந்தச் சந்திப்பு நடைபெறவில்லை.

விஜயை சந்திக்க மறுத்த ஆளுநர்!.., யுடர்ன் போட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிய விஜய்!...

விஜயை சந்திக்க மறுத்த ஆளுநர்!.., யுடர்ன் போட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிய விஜய்!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காங்கிரஸ் 5, இந்திய கம்யூனிஸ் 2, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 2, விடுதலை சிறுத்தை 2, இந்திய யூனியன் முஸ்ட்லீம் லீக் 2 என ஆதரவு கொடுத்ததால் தவெகவின் பலம் 120 ஆக உயர்ந்துவிட்டது.

தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் ஆதரவு!.. 120 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைச்சாச்சி!..

தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் ஆதரவு!.. 120 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைச்சாச்சி!..தவெக ஆட்சியில் அமருமா? விஜய்க்கு போதுமான ஆதரவு கிடைக்குமா? விஜய் முதல்வராவாரா? என கடந்த 4 நாட்களாக பரபரப்பாக ஓடிக்கொண்டிருந்த சம்பவங்கள் தற்போது முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது.

கவனத்துடன் செயல்படுங்கள்!.. விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்ன மு.க.ஸ்டாலின்!..

கவனத்துடன் செயல்படுங்கள்!.. விஜய்க்கு வாழ்த்து சொன்ன மு.க.ஸ்டாலின்!..தவெகவுக்கு விசிகவும் ஆதரவு கொடுத்துவிட்ட நிலையில் விஜய் முதல்வராவது உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்நிலையில், திமுக தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கீழ்க்கண்டவாறு பதிவிட்டிருக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com