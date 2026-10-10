சென்னை வரும் ராகுல்காந்தி!.. முதல்வர் விஜய் வீட்டில் விருந்தா?!..
இந்திய கல்வி முறையில் நடைபெறும் மோசடிகள், நீட் தேர்வில் நடந்த குளறுபடிகள், கல்வி கட்டண உயர்வு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு போன்ற காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாணவர்களை திரட்டி ‘மாணவர்களின் குரல்’ என்ற நிகழ்ச்சி மூலம் நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி உரையாடி வருகிறார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று சென்னையில் தீவுத்திடலில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் மாணவர்கள் முன்பு ராகுல் காந்தி உரையாற்றவிருக்கிறார். இதற்காக அவர் டெல்லியிலிருந்து விமான மூலம் இன்று மதியம் 12:30 மணிக்கு சென்னை வந்தார். அதன்பின் முதலமைச்சர் விஜயை நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது வீட்டில் 1.30 மணிக்கு அவர் சந்திக்கவிருக்கிறார்.
அங்கு அவருக்கு மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. அதன்பின் மாலை 5 மணி அளவில் மாணவர்களின் குரல் நிகழ்ச்சியில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்கிறார். இதற்காக பிரமாண்டமான பந்தல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பந்தலுக்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் ராகுல் காந்தியின் பேச்சு கேட்பதற்காக அகண்ட திரைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அங்கு அவருக்கு மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. அதன்பின் மாலை 5 மணி அளவில் மாணவர்களின் குரல் நிகழ்ச்சியில் ராகுல் காந்தி பங்கேற்கிறார். இதற்காக பிரமாண்டமான பந்தல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பந்தலுக்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் ராகுல் காந்தியின் பேச்சு கேட்பதற்காக அகண்ட திரைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.