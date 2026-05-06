சோனியா காந்தி தான் சொதப்பிவிட்டார்.. ப சிதம்பரம், செல்வப்பெருந்தகை தான் தோல்விக்கு காரணம்.. கோபத்தில் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள்..!
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் காங்கிரஸ் கட்சியின் அடிமட்ட தொண்டர்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, ராகுல் காந்தியின் வியூகத்தை மாநில தலைமை முறியடித்ததே இந்த வீழ்ச்சிக்கு காரணம் என்ற குற்றச்சாட்டு வலுவாக எழுந்துள்ளது.
தேர்தலுக்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பே, பிரவீன் சக்கரவர்த்தி மூலம் ராகுல் காந்தி நடத்திய ரகசிய சர்வேயில், தமிழகத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு மிகப்பெரிய செல்வாக்கு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதன் அடிப்படையில் நடிகர் விஜய்யுடன் கூட்டணி அமைக்க ராகுல் ஆர்வம் காட்டினார். டெல்லியில் ஆதவ் அர்ஜுனாவுடன் முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளும் சுமுகமாக முடிந்தன. தமிழகத்தில் நிலவிய தி.மு.க எதிர்ப்பு அலையை அறுவடை செய்ய த.வெ.க-வுடன் இணைவதே சரி என இளைஞர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தினர்.
இருப்பினும், கடைசி நேரத்தில் தி.மு.க தரப்பு சோனியா காந்தியை அணுகி அழுத்தங்களை கொடுத்ததால், மீண்டும் பழைய கூட்டணியே தொடர்ந்தது. செல்வப்பெருந்தகை போன்ற மாநில தலைவர்கள் எடுத்த இந்த முடிவால், 28 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வெறும் 5 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது.
"மக்களின் நாடித் துடிப்பை உணர்ந்து ராகுல் எடுத்த முடிவை செயல்படுத்தியிருந்தால், இன்று காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பங்கு பெற்றிருக்கும்; தவறான கூட்டணியால் தற்போது அடையாளத்தையும் இழந்து நிற்கிறோம்" எனத் தொண்டர்கள் ஆதங்கப்படுகின்றனர்.
