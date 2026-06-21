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நீட் தேர்வில் கடைசி நிமிட பரபரப்பு: தவறுதலாக வேறு மையத்திற்கு சென்ற மாணவருக்கு உதவிய காவல் ஆய்வாளர்!
நீட் தேர்வு எழுத வந்த மாணவர் ஒருவர், முகவரியை குழப்பிக்கொண்டு தவறான தேர்வு மையத்திற்கு சென்ற நிலையில், சென்னை ஆவடி காவல் ஆய்வாளர் அவரை தனது அரசு வாகனத்திலேயே அழைத்து சென்று சரியான நேரத்தில் தேர்வு மையத்தில் சேர்த்த நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
ஆவடி பகுதியில் உள்ள Air force KV பள்ளிக்கு சென்று தேர்வு எழுத வேண்டிய மாணவர் ஒருவர், பதற்றத்தில் வழிமாறி ஆவடி CRPF KV பள்ளிக்கு வந்துள்ளார். தேர்வு தொடங்குவதற்கு சில நிமிடங்களே இருந்த நிலையில், தான் தவறான மையத்திற்கு வந்துவிட்டதை உணர்ந்த மாணவர் செய்வதறியாது திகைத்து போய் அழுதுள்ளார்.
அப்போது அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஆவடி T7 டேங்க் பேக்டரி காவல் நிலைய ஆய்வாளர் அசோக், மாணவனின் நிலையைக் கண்டு உடனடியாக செயல்பட்டார். சிறிதும் தாமதிக்காமல், அந்த மாணவரை தனது காவல் வாகனத்தில் ஏற்றிக்கொண்டு, சைரன் ஒலியுடன் மிக விரைவாக பயணித்து அருகில் இருந்த சரியான தேர்வு மையத்தில் கொண்டு போய்ச் சேர்த்தார்.
காவல் ஆய்வாளர் அசோக்கின் இந்த சாதுரியமான மற்றும் விரைவான செயலால், அந்த மாணவரின் ஓராண்டு உழைப்பு வீணாவது தவிர்க்கப்பட்டு, அவர் நிம்மதியாக தேர்வு எழுதினார். கடைசி நிமிடத்தில் மனிதாபிமானத்துடன் செயல்பட்டு மாணவனின் மருத்துவ கனவை காப்பாற்றிய காவல் ஆய்வாளர் அசோக்கிற்கு சமூக வலைத்தளங்களிலும் பொதுமக்களிடையேயும் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.
Edited by Siva