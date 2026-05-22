அதெப்படி புதிய ஆட்சி அமைத்த 10 நாட்களில் உடனே மின்வெட்டு ஏற்படும்.. சதியா? அரசுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்தும் நோக்கமா?
தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு புதிய தவெக அரசு பொறுப்பேற்று ஒரு மாதம் கூட நிறைவடையாத சூழலில், மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் திடீரென ஏற்படும் மின்வெட்டு பொதுமக்கள் மற்றும் நடுநிலையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் புரியாத புதிராக மாறியுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வந்த மின்சாரம், ஆட்சி மாறிய பத்தே நாட்களில் திடீரென தடைபடுவதற்கு என்ன காரணம் என்ற தர்க்கரீதியான கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன.
வெறும் பத்து நாட்களில் பழுதடையும் அளவிற்கா முந்தைய மின் கட்டமைப்பு பலவீனமாக இருந்தது, அல்லது திட்டமிட்டே மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் சிலர் புதிய அரசுக்கு பெயரை கெடுக்க முற்படுகிறார்களா என்ற பலத்த சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
பராமரிப்பு பணிகள் மற்றும் பழுதுபார்த்தல் என்ற பெயரில் வேண்டுமென்றே இத்தகைய மின்தடைகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறதா என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். தடையின்றி மின்சாரம் வழங்கி வந்த தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம், ஆட்சி மாறிய உடனேயே தடுமாறுவது நிர்வாக ரீதியான சதியா என்ற கோணத்திலும் விவாதங்கள் கிளம்பியுள்ளன.
ஆட்சி மாறிய குறுகிய காலத்திற்குள் மின் பற்றாக்குறை ஏற்படுவது சாத்தியமில்லை என்பதால், இந்த திடீர் மின்தடைக்கு பின்னணியில் இருக்கும் உண்மை தன்மையை கண்டறிந்து, தவெக அரசு உடனடியாக இரும்புக்கரம் கொண்டு சீர்செய்ய வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்த பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
Edited by Siva
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள சூழலில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள திரு. சீ. ரமேஷ் அவர்கள் இன்று தனது முதல் அதிகாரப்பூர்வ ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார். சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், துறையின் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
சோலார் மின்சாரத்திற்கு இனி லஞ்சமும் இல்லை, கமிஷனும் இல்லை.. மகிழ்ச்சியில் திருப்பூர் தொழிலதிபர்கள்...!
தமிழ்நாட்டின் பின்னலாடை நகரமான திருப்பூரின் முன்னணி ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்தியில், புதிய தவெக அரசு எடுத்துள்ள ஊழலற்ற அதிரடி நடவடிக்கைகள் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. கடந்த காலங்களில் திருப்பூரை சேர்ந்த பல தொழில் அதிபர்கள் தங்களின் நிறுவனங்களுக்காக 'சோலார் மின் உற்பத்தித் திட்டங்களை' அமைக்க திட்டமிட்டிருந்தனர்.