  Questions Raised By Neutrals Over Sudden Power Cuts Within Days Of TVK Government Taking Charge
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (14:34 IST)

அதெப்படி புதிய ஆட்சி அமைத்த 10 நாட்களில் உடனே மின்வெட்டு ஏற்படும்.. சதியா? அரசுக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்தும் நோக்கமா?

தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு புதிய தவெக அரசு பொறுப்பேற்று ஒரு மாதம் கூட நிறைவடையாத சூழலில், மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் திடீரென ஏற்படும் மின்வெட்டு பொதுமக்கள் மற்றும் நடுநிலையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் புரியாத புதிராக மாறியுள்ளது. 
 
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வந்த மின்சாரம், ஆட்சி மாறிய பத்தே நாட்களில் திடீரென தடைபடுவதற்கு என்ன காரணம் என்ற தர்க்கரீதியான கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றன.
 
வெறும் பத்து நாட்களில் பழுதடையும் அளவிற்கா முந்தைய மின் கட்டமைப்பு பலவீனமாக இருந்தது, அல்லது திட்டமிட்டே மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் சிலர் புதிய அரசுக்கு பெயரை கெடுக்க முற்படுகிறார்களா என்ற பலத்த சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. 
 
பராமரிப்பு பணிகள் மற்றும் பழுதுபார்த்தல் என்ற பெயரில் வேண்டுமென்றே இத்தகைய மின்தடைகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறதா என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். தடையின்றி மின்சாரம் வழங்கி வந்த தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம், ஆட்சி மாறிய உடனேயே தடுமாறுவது நிர்வாக ரீதியான சதியா என்ற கோணத்திலும் விவாதங்கள் கிளம்பியுள்ளன.
 
ஆட்சி மாறிய குறுகிய காலத்திற்குள் மின் பற்றாக்குறை ஏற்படுவது சாத்தியமில்லை என்பதால், இந்த திடீர் மின்தடைக்கு பின்னணியில் இருக்கும் உண்மை தன்மையை கண்டறிந்து, தவெக அரசு உடனடியாக இரும்புக்கரம் கொண்டு சீர்செய்ய வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்த பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
 
