புதுவையில் இருப்பது ரேசன் கடையா? அரிசி கடையா? விஜய் சொன்னது சரிதானா? புதுவை மக்கள் சொல்வது என்ன?
புதுச்சேரி பாகூர் பகுதியை சேர்ந்த இல்லத்தரசி அமுதா, ரேஷன் கடைகளின் தற்போதைய நிலை குறித்து தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவர் கூறியதாவது:
"தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கோ அல்லது அமைச்சர் நமச்சிவாயத்துக்கோ ரேஷன் கடைகளின் உண்மையான நோக்கம் தெரியுமா என்பது சந்தேகமாக உள்ளது. 'நியாய விலைக் கடைகள்' என்ற பெயருக்கு ஏற்ப, அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு, எண்ணெய் உள்ளிட்ட 14 அத்தியாவசியப் பொருட்களை மலிவு விலையில் அரசு வழங்க வேண்டும். அண்டை மாநிலங்களான கேரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திராவில் இன்றும் இத்தனை பொருட்கள் மக்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுகின்றன.
ஆனால் புதுச்சேரியிலோ, எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திறக்கப்பட்ட கடைகளில் வெறும் இலவச அரிசி மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. இது தேர்தலின் போது கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் ஒன்றுதானே தவிர, முழுமையான ரேஷன் கடை கிடையாது. அந்த அரிசியும் கூட கடந்த நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு வழங்கப்படவில்லை என்பதே நிதர்சனம். எனவே, அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கூறுவது போல இவை ரேஷன் கடைகள் அல்ல, வெறும் 'அரிசிக் கடைகள்' மட்டுமே என்று கூறினார்.
எனவே ‘இந்தியாவில் ரேஷன் கடைகளே இல்லாத மாநிலம் புதுச்சேரிதான்...’ என்று த.வெ.க தலைவர் விஜய் கூறியது உண்மைதானோ என்று நினைக்க தோன்றுகிறது.
Edited by Siva