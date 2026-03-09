குடும்ப தலைவிகளுக்கு இன்று வரவு வைக்கப்பட்ட ரூ.5000.. முதல்வர் நடவடிக்கையால் மகளிர்கள் இன்ப அதிர்ச்சி..
தமிழக அரசின் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தை தொடர்ந்து, புதுச்சேரி அரசும் குடும்ப தலைவிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய உதவித் தொகையை அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக வரவு வைத்துள்ளது.
இன்று புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தலைமையிலான அரசு, தகுதியுள்ள குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மொத்தமாக ரூ.5000 வழங்கியுள்ளது.
புதுச்சேரியில் சிவப்பு நிறக் குடும்ப அட்டை வைத்துள்ள குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2500 உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய தொகையைச் சேர்த்து, மொத்தமாக ரூ.5000 தற்போது பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், புதுச்சேரி அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை அம்மாநில பெண்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. தமிழகத்தில் வழங்கப்படும் ரூ.1000 உதவித் தொகையை விட, புதுச்சேரியில் ரூ.2500 வழங்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது. பண்டிகைக் காலம் மற்றும் கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு இந்த நிதி உதவி குடும்பங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என பயனாளிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva