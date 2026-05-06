புதன், 6 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : புதன், 6 மே 2026 (08:58 IST)

புதுச்சேரியிலும் அதிமுக, திமுகவை பின்னுக்கு தள்ளிய தவெக.. வாக்கு சதவீத முழு விவரங்கள்..!

vijay stalin
2026 புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் மாநிலத்தின் பாரம்பரிய அரசியல் கணக்குகளை தலைகீழாக மாற்றியுள்ளன. ஆளும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை தக்கவைத்து கொண்டாலும், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஏற்படுத்திய தாக்கம் அரசியல் அரங்கில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.  
 
முக்கிய கட்சிகளின் வாக்கு விவரம்:க
 
என்.ஆர். காங்கிரஸ் 23.12% 
 
காங்கிரஸ் 17.54%
 
தமிழக வெற்றிக் கழகம் 16.72%
 
தி.மு.க 13.74%
 
பா.ஜ.க 12.19%
 
அ.தி.மு.க 1.09%
 
இந்த தேர்தலின் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம், முதன்முதலில் களம் கண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம், அதிமுக, பாஜக, தி.மு.க-வை விட அதிக வாக்குகளைப் பெற்று மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்ததுதான்.
 
அ.தி.மு.க: புதுச்சேரியில் இம்முறை வெறும் 1.09% வாக்குகளை மட்டுமே பெற்று மிக மோசமான சரிவை சந்தித்துள்ளது.  இந்த தேர்தல் முடிவுகள் புதுச்சேரியில் ஒரு புதிய மும்முனை போட்டிக்கான அஸ்திவாரத்தை போட்டுள்ளன.
 
Edited by Siva

சரியான நேரத்தில் எடுத்த தவறான முடிவு.. தவெகவுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கலாம்.. புலம்பும் காங்கிரஸ்

சரியான நேரத்தில் எடுத்த தவறான முடிவு.. தவெகவுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கலாம்.. புலம்பும் காங்கிரஸ்தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகையின் தலைமையின் கீழ் கட்சி சந்தித்திருக்கும் இந்த படுதோல்வி, சத்தியமூர்த்தி பவனில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளது.

விஜய்க்கு ஆதரவு?.. ஸ்டாலினுக்கு அல்வா!.. திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைகிறதா?....

விஜய்க்கு ஆதரவு?.. ஸ்டாலினுக்கு அல்வா!.. திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைகிறதா?....காங்கிரசை பொருத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தே தமிழகத்தின் தேர்தலை சந்தித்து வருகின்றன.

விஜய்க்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு?.. பதவியேற்பு விழாவுக்கு வரும் ராகுல் காந்தி?...

விஜய்க்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு?.. பதவியேற்பு விழாவுக்கு வரும் ராகுல் காந்தி?...நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒரு மாபெரும் சாதனையை நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறது. 35 சதவீத வாக்குகளை பெற்றதோடு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது.

திருச்சி கிழக்கில் ராஜினாமா செய்யும் விஜய்!.. அங்கு போட்டியிடுவது யார் தெரியுமா?..

திருச்சி கிழக்கில் ராஜினாமா செய்யும் விஜய்!.. அங்கு போட்டியிடுவது யார் தெரியுமா?..தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய 2 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டார்.

அந்த ரெண்டு கட்சிகிட்ட விஜய் ஆதரவு கேட்கக் கூடாது!.. டிமாண்ட் வைப்பாங்க!.. பிஸ்மி டிவிட்!...

அந்த ரெண்டு கட்சிகிட்ட விஜய் ஆதரவு கேட்கக் கூடாது!.. டிமாண்ட் வைப்பாங்க!.. பிஸ்மி டிவிட்!...தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமனற தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதையடுத்து விஜய் தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்கவுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com